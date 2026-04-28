Thời sự

Phường đầu tiên của TP.HCM hợp tác giáo dục xây dựng địa bàn kiểu mẫu

Sỹ Đông - Ni Na
28/04/2026 18:53 GMT+7

Chiều 28.4, phường Xuân Hòa (TP.HCM) ký kết ghi nhớ hợp tác với các trường đại học, THPT trên địa bàn nhằm xây dựng địa bàn kiểu mẫu theo kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chiều 28.4, phường Xuân Hòa đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với các trường đại học (ĐH) và THPT trên địa bàn. "Đây là phường đầu tiên của TP.HCM tiên phong thực hiện mô hình liên kết này", ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa nói.

Hội nghị ký kết hợp tác giáo dục của phường Xuân Hòa và các trường đại học, THPT trên địa bàn

Bước đi nhằm hiện thực hóa kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Tây, Phó trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ tại phía nam, cùng các lãnh đạo phường và đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh: trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị, phường Xuân Hòa không chỉ dừng lại ở việc quản lý địa bàn mà phải chủ động đổi mới.

"Với lợi thế là nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các di tích lịch sử - văn hóa, phường Xuân Hòa hội tụ đủ nền tảng để trở thành hình mẫu về không gian tri thức và đô thị hiện đại", ông Trần Văn Nam khẳng định.

Thay vì hợp tác hình thức, phường Xuân Hòa triển khai phương thức "Đặt hàng - Nghiên cứu - Ứng dụng". Chính quyền sẽ đưa ra các bài toán thực tiễn từ nhu cầu của người dân để các chuyên gia, giảng viên và sinh viên cùng tham gia giải quyết.

7 lĩnh vực "đặt hàng" trọng tâm

Tại hội nghị, UBND phường Xuân Hòa đã đưa ra danh mục "đặt hàng" cụ thể cho từng nhóm đơn vị. Về kinh tế và xã hội: đặt hàng ĐH Kinh tế và ĐH Mở nghiên cứu mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Ông Trương Cộng Hòa, Hiệu trưởng Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TP.HCM đưa ra một số ý kiến về việc xây dựng địa bàn kiểu mẫu

Về quy hoạch và phát triển đô thị: đặt hàng Trường ĐH Kiến trúc và Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM tư vấn cải tạo chung cư cũ, trang trí tường công cộng và thiết kế kiến trúc công viên Xuân Hòa.

Đặt hàng Trường ĐH Sư phạm, Học viện Cán bộ TP.HCM về chuyển đổi số y tế cơ sở, liên thông hồ sơ điện tử VNeID; đào tạo nghiệp vụ số cho gần 900 cán bộ, viên chức và đổi mới kỹ năng sống, ngoại ngữ cho học sinh.

Đặt hàng các trường có khoa du lịch xây dựng sản phẩm đặc trưng gắn với di tích quốc gia như Phở Bình, chùa Xá Lợi, hồ Con Rùa.

Đặt hàng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu phát triển Nam bộ thiết lập bộ chỉ số KPI đo lường đô thị văn minh và sự hài lòng của người dân. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu.

Về chuyển đổi số: tập trung số hóa toàn diện từ y tế (liên thông VNeID), giáo dục (STEM/STEAM) đến quản lý an ninh trật tự bằng hệ thống giám sát thông minh.

Đặt hàng Nhạc viện TP.HCM và các trường THPT phối hợp Đoàn phường để xây dựng không gian văn hóa đô thị tại khu vực hồ Con Rùa và công viên Phan Đình Phùng.

Đại diện lãnh đạo phường Xuân Hòa và các cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức ký kết ghi nhớ hợp tác

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, sự đồng hành của đội ngũ trí thức hàng đầu hứa hẹn sẽ đưa các đề tài nghiên cứu từ giảng đường đi thẳng vào hơi thở đời sống đô thị.

Đây chính là lời cam kết mạnh mẽ của phường Xuân Hòa trong việc nâng cao chất lượng sống, quyết tâm trở thành hình mẫu tiêu biểu về quản trị thông minh không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm.


Tin liên quan

Phường trung tâm TP.HCM phấn đấu thu ngân sách vượt 4.290 tỉ đồng

Phường trung tâm TP.HCM phấn đấu thu ngân sách vượt 4.290 tỉ đồng

Phường Xuân Hòa (TP.HCM) phát động thi đua năm 2026 với loạt chỉ tiêu cao như thu ngân sách hơn 4.290 tỉ đồng, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Kiến tạo thể chế mới để TP.HCM vươn mình

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM hợp tác giáo dục địa bàn kiểu mẫu phường Xuân Hòa xây dựng địa bàn kiểu mẫu
