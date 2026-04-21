Chuyện người gần 20 năm may cờ Tổ quốc ở kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải

Bén duyên với nghề may cờ Tổ quốc

Đối với nhiều người Việt Nam, được chụp một tấm hình dưới lá cờ Tổ quốc đã là niềm tự hào, còn với ông Nguyễn Hoàng Lương (74 tuổi, ở phường Quảng Trị), niềm tự hào ấy còn sâu sắc hơn. Bởi chính ông đã miệt mài làm nên lá cờ đang tung bay trên kỳ đài Hiền Lương suốt gần 20 năm qua.

Trong căn nhà nhỏ của ông Lương, những cuộn vải đỏ, vải vàng được xếp gọn gàng trong gian phòng. Chiếc máy may hướng ra phía cửa đón thêm ánh sáng, ông Lương đang hoàn thiện 3 lá cờ Tổ quốc để gửi cho Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải kịp treo trong những ngày tháng 4 lịch sử.

"Tôi làm công việc này gần 20 năm rồi, còn nghề thợ may thì từ khi còn là trai trẻ. Cơ duyên tình cờ đưa công việc này đến với tôi, bởi lúc đó cũng ít người dám nhận làm lá cờ to như thế. Tôi thì sẵn sàng bởi hiểu rằng đây là một công việc rất vinh dự", ông Lương nói.

Năm 2001, Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Một năm sau, tỉnh Quảng Trị cũ đã đầu tư 45 tỉ đồng để bảo tồn, tôn tạo lại di tích kéo dài đến năm 2007 thì hoàn thiện. Cũng trong giai đoạn này, những cán bộ, nhân viên tại di tích bắt đầu tìm kiếm người may được lá cờ có kích thước lớn như lá cờ được treo trong những ngày tháng đất nước còn bị chia cắt.

Khi cơ duyên đến, ông Lương không ngần ngại nắm lấy.

"Ban đầu, các nhân viên ở di tích liên hệ với một người bạn cũng là đồng nghiệp trong nghề với tôi. Nhưng vì lá cờ quá to nên người bạn ấy không nhận rồi giới thiệu cho tôi. Biết kích thước lá cờ gần 80 m2 tôi cũng đắn đo, vì quá lớn. Nhưng với tay nghề và hiểu được đây là một vinh dự to lớn, tôi đồng ý nhận may", ông Lương kể lại.

Lá cờ Tổ quốc treo tại kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải có chiều dài 10,5 m, rộng 7,2 m, tổng diện tích gần 80 m2 nên rất cần số lượng vải lớn và nhiều ngày công tỉ mỉ. Thế nhưng, suốt gần 2 thập kỷ qua, ông Lương vẫn đều đặn hoàn thiện những lá cờ đúng hẹn, đúng số lượng để bên dòng sông Bến Hải chưa từng thiếu vắng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

'Rất hài lòng, từ từng đường kim mũi chỉ cho đến màu sắc'

Anh Nguyễn Quý Lâm (43 tuổi, con trai ông Lương) cho biết anh từ nhỏ cũng muốn theo nghiệp bố: "Tôi đang là giáo viên nhưng vẫn thích nghề của bố, bởi ngoài là công việc kiếm thêm thu nhập thì còn mang ý nghĩa rất sâu sắc. Thời gian gần đây, khi bố lớn tuổi, tôi vẫn thường giúp những công đoạn khó nhất".

Chia sẻ về cách may cờ ở Hiền Lương, ông Lương cho biết mất khoảng 7 - 10 ngày để hoàn thiện. Thời trai trẻ, một mình ông có thể làm nhanh hơn, nhưng theo thời gian sức khỏe ông suy giảm cần thêm sự hỗ trợ của con cái.

Để làm nên một lá cờ treo tại kỳ đài Hiền Lương cần tới gần 80 m² vải. Phần nền đỏ được ghép từ nhiều mảnh vải nhỏ, từng đường chỉ phải thật chắc chắn để khi lá cờ tung bay trong gió mạnh cũng không bị rách.

Sau khi ghép xong nền đỏ, 2 bố con mượn khoảng sân tại một trường mầm non gần nhà để trải cờ ra, dùng khung tre hình ngôi sao đo và cắt phần vải vàng thành hình ngôi sao rồi tiếp tục may ghép với vải đỏ. Đây cũng là công đoạn vất vả nhất.

"Tôi làm nghề này không biết đã trải qua bao nhiêu đời hiệu trưởng ở trường mầm non rồi, bao nhiêu đời lãnh đạo của di tích rồi. Nhưng lúc nào họ cũng tạo điều kiện và tin tưởng vào sản phẩm tôi làm. Giờ có tuổi không làm nổi nữa nhưng cái nghề này ý nghĩa, tôi đang chỉ dẫn dần dần lại cho con cháu để tiếp tục duy trì", ông Lương nói.

Không chỉ may lá cờ treo tại kỳ đài Hiền Lương, ông Lương còn là người làm nên lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ ở đảo Cồn Cỏ.

Trong tháng 4 này, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vừa mở cửa đón khách trở lại sau đợt trùng tu lớn, cầu Hiền Lương được sơn mới, khuôn viên dưới chân kỳ đài được chỉnh trang khang trang hơn. Dẫu khoác lên diện mạo mới, nơi đây vẫn vẹn nguyên những giá trị lịch sử thiêng liêng mà trong đó cầu Hiền Lương và lá cờ Tổ quốc trên kỳ đài đã trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Tố Hoài, Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, luôn đánh giá cao tay nghề và sự tận tâm của ông Lương.

"Những lá cờ do ông Lương may luôn khiến chúng tôi rất hài lòng, từ từng đường kim mũi chỉ cho đến màu sắc. Suốt nhiều năm qua, ông luôn đáp ứng tốt mọi yêu cầu của di tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hợp tác lâu dài, để bên dòng Bến Hải luôn có lá cờ Tổ quốc đẹp nhất tung bay giữa bầu trời", bà Nguyễn Thị Tố Hoài nói.