Anh chàng Nhật mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát nhạc Việt giữa Osaka: Còn gì đẹp hơn!

Giữa khung cảnh đường phố Osaka (Nhật Bản), anh Inoue Keiichi, thường được biết đến với tên gọi Vietnam Kun khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ôm đàn guitar và cất tiếng hát bài Còn gì đẹp hơn (ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác, lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ) song ngữ cả lời tiếng Việt lẫn tiếng Nhật.

Hát nhạc Việt trên đất Nhật

Với giai điệu và ca từ đầy xúc cảm, bài hát từng khiến nhiều khán giả Việt Nam rơi nước mắt. Chuyện một người Nhật thể hiện ca khúc này bằng tiếng mẹ đẻ khiến màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Anh Inoue Keiichi mặc áo đỏ sao vàng, hát bài Còn gì đẹp hơn song ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật tại Osaka ẢNH: NVCC

Nhiều khán giả Việt xúc động khi thấy một người Nhật thể hiện ca khúc đậm tinh thần hòa bình của Việt Nam. Còn một số người Nhật ở Việt Nam chia sẻ rằng, giai điệu và ca từ của bài hát thật sự đẹp và chạm đến trái tim.

Trước những phản hồi tích cực đó, anh Keiichi cho biết bản thân cảm thấy rất vui và biết ơn. Điều khiến anh xúc động nhất là nhiều người Nhật sau khi xem clip của anh bắt đầu học tiếng Việt hoặc quan tâm hơn đến văn hóa Việt Nam. Với anh, đó là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc vốn có thể kết nối mọi người dù khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa.

Chia sẻ về lý do chọn bài Còn gì đẹp hơn, Keiichi cho biết anh từng rơi nước mắt khi lần đầu xem MV của ca khúc này. Bài hát mang thông điệp về hòa bình và lòng biết ơn, khiến anh muốn lan tỏa ý nghĩa đó đến khán giả Nhật. Anh xem âm nhạc như “ngôn ngữ chung” để gắn kết tất cả mọi người.

Anh Keiichi mong muốn được trở thành cầu nối gắn kết hai nền văn hóa Việt - Nhật thông qua âm nhạc ẢNH: NVCC

Trước khi đến Việt Nam, anh Keiichi là một nghệ sĩ độc lập tại Nhật. Anh bắt đầu quan tâm đến nhạc Việt khi được mời biểu diễn tại Lễ hội Việt Nam ở tỉnh Miyagi năm 2017. Sự thân thiện và ấm áp của khán giả Việt khiến người nghệ sĩ của xứ sở mặt trời mọc muốn tìm hiểu và gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S. Từ lý do đó, anh đến Việt Nam du lịch nhiều lần và năm 2023, anh quyết định sinh sống, làm việc tại TP.HCM cho đến nay.

Mong muốn đền đáp bằng âm nhạc

Theo anh Keiichi, các video âm nhạc Việt Nam có sức hút đặc biệt khả năng kể chuyện mạnh mẽ qua từng khung hình. Dù không hiểu rõ lời bài hát, anh vẫn có thể cảm nhận cảm xúc qua giai điệu lôi cuốn và câu chuyện ý nghĩa.

Anh Keiichi cho biết, niềm yêu thích âm nhạc Việt đã thôi thúc anh bắt đầu con đường nghệ thuật ở đây. “Tôi muốn hát lại những bài hát mình thích và giới thiệu các ca khúc tuyệt vời của Việt Nam đến người Nhật”, anh Keiichi tâm sự.

Đối với anh, việc khó khăn nhất trong quá trình làm nhạc chính là luyện phát âm tiếng Việt và chuyển lời sao cho vẫn giữ được ý nghĩa bài hát. Anh cũng cho biết mình rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ nhiều người bạn trong việc chỉnh phát âm, góp ý lời ca và thu âm. “Người Việt Nam thật sự rất tốt bụng và tôi thật lòng biết ơn vì điều đó”, anh Keiichi xúc động nói.

Chị Lisa Huỳnh (TP.HCM), người bạn đồng hành cùng anh Keiichi từ những ngày đầu hoạt động tại Việt Nam, cho biết chị rất ấn tượng trước cách sống vui vẻ và tràn đầy năng lượng của anh.

Nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt, thông qua âm nhạc, anh Keiichi mong muốn được cảm ơn những người đã ủng hộ mình ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, chị cũng cảm thấy rất vui và biết ơn trước sự kiên định của anh Keiichi trong hành trình theo đuổi ước mơ “trở thành cầu nối văn hóa”. “Mình tin những hoạt động mà bạn làm sẽ giúp cho hai nền văn hóa Việt - Nhật trở nên gắn kết hơn”, chị Lisa Huỳnh bày tỏ.

Hiện tại, anh chàng người Nhật ấp ủ thực hiện một MV đặc biệt mang tên Đền đáp Việt Nam như lời cảm ơn gửi đến khán giả đã luôn ủng hộ mình. Trong MV, anh hình dung khung cảnh cùng những người bạn xây dựng trường học cho các em nhỏ vùng khó khăn.

Tại đây, anh sẽ cùng vui chơi, ăn uống với các em, như một cách để anh gửi gắm tình yêu dành cho con người, đất nước Việt Nam. “Tôi muốn dùng âm nhạc để đền đáp sự nhiệt tình và chân thành mà người Việt dành cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để biến ước mơ trở thành sự thật”, anh Keiichi bày tỏ.