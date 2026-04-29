Đời sống

3 quán cà phê trang trí lễ 30.4 ở TP.HCM hút khách check-in

Ni Na - Thái Hoà
29/04/2026 10:31 GMT+7

Dịp lễ 30.4, nhiều quán cà phê ở TP.HCM trang trí rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, thu hút đông khách đến check-in chụp ảnh.

Những ngày này, nhiều quán cà phê trang trí lễ 30.4 tại TP.HCM đồng loạt "khoác áo mới" với sắc cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu… tạo nên không khí kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Các quán được đầu tư chỉn chu, đa dạng phong cách, từ hoài niệm đến hiện đại.

Han Coffee ở phường Thủ Đức

Trong khi đó, Han Coffee đầu tư khoảng 10 góc chụp ảnh nổi bật, mang đậm sắc cờ đỏ sao vàng... Chị Lý Hồng Hân (40 tuổi, chủ quán) cho biết ý tưởng trang trí lễ 30.4 đã "rục rịch" từ tháng 3.

Góc ảnh được yêu thích nhất tại Han Coffee

Theo chị Hân, mỗi góc trong quán đều được tính toán kỹ về bố cục và concept để khi lên hình tạo sự khác biệt, trong đó có khu vực lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc. "Góc nào chị cũng tâm huyết, nhưng khu này được nhiều bạn trẻ chụp hình nhất", chị nói.

Để hoàn thiện không gian lễ 30.4, chị dành nhiều thời gian và công sức cho từng chi tiết. Nhiều vật dụng trong quán là đồ cũ được chị cất công tìm kiếm, xin lại hoặc tự chỉnh sửa để phù hợp với tổng thể. "Có những món phải đi lùng từng chút một, thậm chí mang về sơn lại cho cũ đi để đúng ý tưởng", chị chia sẻ. Từ bảng hiệu, hình ảnh đến các chi tiết nhỏ đều do quán tự thiết kế, ghép và in ấn thủ công.

Chị Trang và bạn không ngại đường xa đã đến quán từ sớm để chụp ảnh

Chị Nguyễn Kiều Trang (25 tuổi, ở phường Bình Dương) dành khoảng 45 phút di chuyển để ghé quán sau khi xem các video trên mạng xã hội. "Một số góc lên hình giống trên mạng, có góc còn đẹp hơn. Quãng đường di chuyển là hoàn toàn xứng đáng", chị Trang nói.

Chị Phạm Hòa Trúc (31 tuổi, quê Bình Chánh) cho biết đã đi gần 40 km để đến quán: "Góc nào cũng đẹp, lên hình rất ấn tượng"

Những tờ báo Hà Nội Mới được chị Hồng Hân đặt từ Hà Nội vào để quán cà phê trang trí lễ 30.4

Một góc trang trí khác ở Han Coffee

Mâm Coffee (phường Đông Hưng Thuận)

Tại Mâm Coffee (phường Đông Hưng Thuận), không gian dịp lễ 30.4 được đầu tư trang trí từ đầu tháng, với mong muốn mang đến một concept vừa hoành tráng, vừa ý nghĩa để thu hút bạn trẻ check-in, chụp ảnh.

Anh Bình An (đại diện quán) cho biết toàn bộ ý tưởng decor đều xoay quanh tinh thần yêu nước và tri ân thế hệ đi trước. "Team phải ngồi lại bàn bạc để làm sao vừa đúng ý nghĩa ngày lễ, vừa nổi bật, vừa gợi nhớ lịch sử nhưng vẫn có yếu tố hiện đại để các bạn trẻ dễ tiếp cận", anh An chia sẻ.

Không gian được thiết kế với nhiều chi tiết gợi nhắc lịch sử, kết hợp màu cờ đỏ sao vàng làm chủ đạo. Mục tiêu không chỉ là tạo điểm chụp ảnh mà còn truyền tải thông điệp về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Hiện khu vực mặt tiền là nơi được nhiều khách lựa chọn chụp ảnh 30.4 nhất

Theo anh Bình An, quán muốn gửi gắm thông điệp: "Tình yêu quê hương đất nước là bất diệt, thời gian có thể trôi qua nhưng tình yêu nước luôn luôn còn trong mỗi người Việt Nam"

Hỉn Coffee (phường Đông Hưng Thuận)

Anh Cao Hải Lâm (đại diện quán) cho biết quán bắt đầu chuẩn bị trang trí cách đây 2 tháng, nhằm kịp tạo dựng không gian check-in sớm cho khách. Với dịp 30.4, quán hướng đến phong cách giản dị nhưng vẫn thể hiện tinh thần của ngày lễ.

Quán có không gian rộng rãi nên nhiều gia đình đưa con nhỏ tới để vui chơi, chụp ảnh

Một góc check-in thu hút nhiều người chụp ảnh

"Toàn bộ ý tưởng và decor tụi mình chủ yếu làm thủ công, xuất phát từ mong muốn tạo một không gian rộng rãi, chân thật để các bạn trẻ chụp ảnh", anh Lâm chia sẻ.

Không chỉ có bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng đến đây để chụp hình. Anh Anh Tú (38 tuổi) đi cùng gia đình tới quán cafe cho biết: "Nhà mình ở gần đây đã thấy quán cà phê trang trí 30.4 từ hơn 1 tháng trước, vừa thể hiện được tinh thần yêu nước vừa thu hút được nhiều người đến, mình thấy rất hay".

Anh Tú đưa gia đình đến Hỉn Coffee hưởng ứng không khí ngày lễ

Nghỉ lễ Giỗ tổ, 30.4 - 1.5 ở TP.HCM: Đi chơi đâu vừa rẻ vừa vui?

