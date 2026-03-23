Cánh đồng hoa sao nhái vàng rực ở TP.HCM, điểm check-in đang thu hút nhiều người

Vườn
hoa sao nhái ở đường Lê Duẩn (phường Bình Dương, TP.HCM) bước vào thời kỳ nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ. Cánh đồng "hoa vàng trên cỏ xanh" mang đến vẻ đẹp dịu dàng, đang là địa điểm thu hút nhiều "nàng thơ" tìm đến check-in, chụp ảnh.
Một góc vườn hoa sao nhái vàng rực rỡ ở TP.HCM. Khoảng 17 giờ, ánh nắng chiều len lỏi qua các tán cây chiếu xuống vườn hoa tạo nên khung cảnh dịu dàng, lãng mạn
Những bông hoa sao nhái rực vàng, nở dày chi chít khiến bức ảnh ấn tượng dù chụp xa hay chụp gần
Theo ghi nhận, vườn hoa mới "hot" khoảng vài ngày gần đây, thu hút đông đảo bạn trẻ có mặt từ sớm để
check-in, chụp ảnh. Vườn hoa khá rộng nên các bạn thỏa sức tìm những góc chụp ưng ý
Nhiều bạn trẻ tận dụng mọi góc chụp để ghi lại những bức ảnh đẹp giữa cánh đồng hoa sao nhái
Bạn Ngọc Chi (23 tuổi) cho biết do làm việc gần khu vực nên tranh thủ ghé qua chụp ảnh sau khi biết đến địa điểm này trên TikTok. "Đồng hoa rất đẹp, mình đã chụp được những tấm hình đúng ý mình", bạn Chi hào hứng nói
Vườn hoa được trồng theo từng cụm, giữa các cụm hoa được bố trí lối mòn để du khách dễ dàng "đắm chìm" trong sắc vàng rực rỡ của vườn hoa sao nhái
Không chỉ thu hút giới trẻ, cánh đồng hoa còn trở thành điểm dạo chơi của nhiều gia đình, nơi các em nhỏ được vui đùa, lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên
Chị Lê Thị Yến (42 tuổi, bên trái) Chị Lê Thị Yến (42 tuổi) chia sẻ chị bị thu hút bởi vẻ đẹp của những luống hoa nên muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. “Thấy hoa nở là mấy chị em lại rủ nhau "lên đồ". Em bé nhà chị cũng rất thích, mỗi lần đi chơi đều vui lắm”, chị Yến chia sẻ
Theo tìm hiểu, thời điểm chụp ảnh ở vườn hoa đẹp nhất là khoảng thời gian sáng sớm hoặc sau 16 giờ chiều, khi ánh nắng dịu nhẹ, hài hòa, tôn lên sắc vàng rực rỡ của hoa
