Hoa giấy nở rộ ở TP.HCM: 3 con đường lên hình cực đẹp

Hoa giấy đang nở rộ tại TP.HCM, phủ kín nhiều góc phố. Dưới đây là 3 con đường lên hình đẹp, được nhiều người tìm đến chụp ảnh.
Đường trong công viên văn hóa Gò Vấp (phường An Nhơn)
Hoa giấy đang vào mùa nở rộ, nhuộm rực nhiều góc phố tại TP.HCM. Trong đó, con đường hoa giấy tại công viên văn hóa Gò Vấp (phường An Nhơn, TP.HCM) nổi bật nhờ không gian thoáng đãng, sắc hoa phủ kín lối đi, trở thành điểm check-in, chụp ảnh được quan tâm thời gian gần đây.
Đường Nguyễn Ư Dĩ (phường An Khánh)
Một trong những cung đường hoa giấy gây ấn tượng tại TP.HCM mà các tín đồ chụp ảnh khó có thể bỏ qua là đường Nguyễn Ư Dĩ (phường An Khánh, khu Thảo Điền cũ). Dọc tuyến đường này, hoa giấy được người dân trồng trước cổng nhà, vươn cao và phủ kín một góc cổng nhà.
Đường Hàn Thuyên (làng đại học TP.HCM)
Nằm trong khu vực làng đại học (cổng sau Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM), đường hoa giấy Hàn Thuyên cũng gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ nhờ những bụi hoa giấy rực rỡ trồng dọc lối vỉa hè, thích hợp cho việc thỏa sức đam mê chụp ảnh.
