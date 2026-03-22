Đời sống

Hoa giấy nở rộ ở TP.HCM: 3 con đường lên hình cực đẹp

Ni Na
22/03/2026 05:30 GMT+7

Hoa giấy đang nở rộ tại TP.HCM, phủ kín nhiều góc phố. Dưới đây là 3 con đường lên hình đẹp, được nhiều người tìm đến chụp ảnh.

Đường trong công viên văn hóa Gò Vấp (phường An Nhơn)

Hoa giấy đang vào mùa nở rộ, nhuộm rực nhiều góc phố tại TP.HCM. Trong đó, con đường hoa giấy tại công viên văn hóa Gò Vấp (phường An Nhơn, TP.HCM) nổi bật nhờ không gian thoáng đãng, sắc hoa phủ kín lối đi, trở thành điểm check-in, chụp ảnh được quan tâm thời gian gần đây.

Các giàn hoa được trồng dọc lối đi, buông rủ thành từng chùm mang lại khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn

ẢNH: PHAN QUỲNH ANH

Không chỉ là nơi tập thể dục, dạo mát quen thuộc của người dân, khu vực này thời gian gần đây còn trở thành điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ tìm đến

ẢNH: PHAN QUỲNH ANH

Chị Phan Quỳnh Anh, một nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM cho biết chị cảm thấy rất vui vì đã giữ lại được khoảnh khắc rất đẹp của mùa hoa giấy

ẢNH: PHAN QUỲNH ANH

Theo ghi nhận, vào cuối tuần, lượng người đến tham quan và chụp ảnh tăng lên nhiều. Nhưng không gian vẫn đủ rộng để mỗi người có thể tìm cho mình một góc chụp ưng ý

ẢNH: NI NA

Cuối tuần, bạn Cao Thị Trà My (20 tuổi, bên phải) cùng bạn bè ghé công viên văn hóa Gò Vấp dạo chơi, tranh thủ chụp ảnh với đường hoa giấy đang vào mùa rực rỡ. “Dù cuối tuần hơi đông, nhưng chụp được hình đẹp thì mình vẫn thấy rất xứng đáng”, bạn My chia sẻ

ẢNH: NI NA

Đường Nguyễn Ư Dĩ (phường An Khánh)

Một trong những cung đường hoa giấy gây ấn tượng tại TP.HCM mà các tín đồ chụp ảnh khó có thể bỏ qua là đường Nguyễn Ư Dĩ (phường An Khánh, khu Thảo Điền cũ). Dọc tuyến đường này, hoa giấy được người dân trồng trước cổng nhà, vươn cao và phủ kín một góc cổng nhà.

Giàn hoa giấy nhiều màu sắc bung nở rực rỡ, phủ kín cổng và tường một ngôi nhà trên đường Nguyễn Ư Dĩ

ẢNH: NI NA

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh tại đây là vào buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, khi ánh nắng không quá gắt

ẢNH: NI NA

Chị Thu Hiền (24 tuổi) tình cờ biết đến con đường hoa giấy Nguyễn Ư Dĩ trong lúc đi chơi với bạn. Ấn tượng với vẻ đẹp của khung cảnh nơi đây, chị đã dừng lại để chụp ảnh với những bông hoa giấy rực rỡ

ẢNH: NI NA

Tuy nhiên, do đây là khu dân cư, người đến chụp ảnh nên giữ trật tự, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chọn góc để chụp nhanh và hạn chế tụ tập đông người cũng là cách để giữ gìn hình ảnh đẹp của con đường hoa giấy này

ẢNH: NI NA

Đường Hàn Thuyên (làng đại học TP.HCM)

Nằm trong khu vực làng đại học (cổng sau Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM), đường hoa giấy Hàn Thuyên cũng gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ nhờ những bụi hoa giấy rực rỡ trồng dọc lối vỉa hè, thích hợp cho việc thỏa sức đam mê chụp ảnh.

Những bụi hoa giấy được trồng ở hàng rào xung quanh Trường ĐH Công nghệ thông tin và Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM). Bạn Vũ Hoài Phương (21 tuổi) chia sẻ: "Là sinh viên học ở làng đại học, mỗi khi nhắc đến con đường hoa giấy, mình liền nghĩ ngay đến đường Hàn Thuyên"

ẢNH: NI NA

Khác với những điểm check-in trong khu dân cư, khu vực này ít xe cộ qua lại, phù hợp cho việc dạo bộ, chụp ảnh mà không bị gián đoạn

ẢNH: NI NA



Nhìn từ trên cao: Hoa điệp vàng, kèn hồng khoe sắc ở 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng

Nhiều người hào hứng check-in cùng hoa điệp vàng, hoa kèn hồng đang thi nhau khoe sắc rực rỡ ở 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng cũng như trung tâm tâm TP.HCM. Hãy cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp!

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
