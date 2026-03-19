Con đường hoa sao nhái dài 1 km ở TP.HCM rực rỡ như tranh

Tuyến đường hoa sao nhái tại đường 521 (ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi về với vùng đất thép Củ Chi (TP.HCM). Đây là mô hình "tuyến đường kiểu mẫu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện, duy trì rực rỡ qua nhiều mùa lễ, tết.

Sức sống từ sự đồng lòng

Tiền thân là con đường đất gồ ghề, sau khi được bê tông hóa theo chương trình Nông thôn mới, diện mạo đường 521 đã thay đổi hoàn toàn. Ý tưởng về một con đường hoa bắt đầu từ năm 2023, khi một số hộ dân thấy giống hoa sao nhái đẹp nên xin về trồng thử trước cửa nhà. Thấy hoa dễ sống, màu sắc lung linh, hội Phụ nữ xã đã phát động phong trào nhân rộng ra toàn tuyến.

Tuyến đường hoa sao nhái tại đường 521 (ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức)

Ông Võ Văn Dự, Trưởng ấp Bàu Chứa (xã Nhuận Đức), chia sẻ: "Để có được hàng hoa thẳng tắp và nở đều, bà con thường ươm hạt trong khuôn tại nhà cho cây cứng cáp khoảng một gang tay rồi mới đem ra cấy dọc hai bên đường. Việc chăm sóc cũng rất công phu, từ việc bón phân, làm cỏ đến bắt ốc sên để bảo vệ đọt non".

Ngoài hoa, cây ăn trái cũng được trồng dọc theo tuyến đường

Hoa hướng dương bung nở khoe sắc

Điểm đặc biệt của tuyến đường này chính là tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Các mạnh thường quân hỗ trợ dây dẫn, còn người dân hai bên đường tự nguyện hỗ trợ điện, nước giếng khoan và công sức tưới tiêu hằng ngày.

Điểm nhấn du lịch nông thôn

Không chỉ có hoa sao nhái, dọc tuyến đường còn được tô điểm bởi hoa hướng dương, ngũ sắc và những rặng tre xanh mát, tạo nên khung cảnh vùng quê yên bình, thơ mộng. Vào những dịp cao điểm như tết hay lễ 30.4, tuyến đường còn được trang trí đèn màu và cờ Tổ quốc, thu hút đông đảo du khách từ các địa phương khác đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Màu vàng hoa sao nhái trải dài dọc tuyến đường tạo nên khung cảnh vùng quê yên bình, thơ mộng

Ngoài trồng hoa người dân sống dọc theo tuyến đường này còn trồng thêm các loại cây ăn quả, dây leo trước nhà vừa tạo cảnh quan đẹp mắt vừa phục vụ cho nhu cầu ăn uống của gia đình

Theo người dân, từ ngày có đường hoa, bà con ý thức hơn hẳn trong việc bảo vệ môi trường

Dù sau ngày 1.7.2025, địa phương có sự thay đổi về bộ máy hành chính do sáp nhập các xã, nhưng mô hình tuyến đường hoa vẫn được Đảng ủy và UBND xã Nhuận Đức quan tâm chỉ đạo duy trì.

Bà La Thị Bích (người dân tổ 5, ấp Bàu Chứa) cho biết: "Từ ngày có đường hoa, bà con ý thức hơn hẳn trong việc bảo vệ môi trường. Nhà nào cũng có thùng rác đúng quy định, không ai vứt rác bừa bãi ra đường để giữ gìn vẻ đẹp chung cho xóm".

Hiện nay, chính quyền xã Nhuận Đức đang tiếp tục vận động người dân duy trì việc trồng hoa theo mùa, đặc biệt là canh thời điểm gieo hạt vào cuối tháng 10 âm lịch để hoa nở rộ đúng dịp tết, giữ vững danh hiệu tuyến đường kiểu mẫu của TP.HCM.