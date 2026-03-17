Cánh đồng hoa hướng dương rực vàng bên sông Vu Gia hút khách check-in

Nằm ngay dưới chân cầu An Bình (xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng), cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 1 ha đang bước vào độ đẹp nhất, tạo nên một dải lụa vàng rực rỡ bên dòng sông Vu Gia hiền hòa.

Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa năm nay nở đều, bông to và sắc vàng đậm đà. Dưới ánh nắng xuân, những "mặt trời nhỏ" đồng loạt hướng về phía đông, tạo nên khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.

Cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 1 ha dưới chân cầu An Bình ẢNH: BẢO DUY

Điểm nhấn đặc biệt của vườn hoa chính là góc nhìn hướng về cây cầu An Bình bắt ngang sông. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại của công trình giao thông và nét mềm mại của vườn hoa tạo nên những khung hình "triệu like" cho giới trẻ.

Điểm nhấn đặc biệt của vườn hoa hướng dương chính là góc nhìn hướng về cây cầu An Bình bắt ngang sông. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại của công trình giao thông và nét mềm mại của vườn hoa tạo nên những khung hình "triệu like" cho giới trẻ.

Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đã đổ về đây để tận hưởng không khí trong lành của vùng quê.

Chị Lương Thị Hoàng Anh (25 tuổi, Đà Nẵng) hào hứng: "Không gian ở đây rất thoáng, hoa nở rộ khắp cả cánh đồng. Có điểm check-in đẹp thế này ngay gần nhà thì không cần phải đi đâu xa".

Theo chính quyền xã Vu Gia, đây là bước đi đầu tiên trong định hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp sinh thái, vừa tận dụng hiệu quả quỹ đất, vừa nâng cao giá trị sản xuất cho bà con nông dân.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được cảnh người dân lẫn du khách đổ xô về cánh đồng hoa hướng dương để check-in:

Cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, khoe sắc bên dòng sông Vu Gia, thu hút hàng ngàn du khách

Ngay khi bước vào thời điểm nở rộ, vườn hoa nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ trung tâm thành phố đổ về. Không gian thiên nhiên trong lành, khoáng đạt tại đây trở thành bối cảnh hoàn hảo cho những bộ ảnh lung linh

Những luống hoa hướng dương nở rộ ven sông Vu Gia, trải dài hơn 1 ha dưới chân cầu An Bình, tạo nên không gian rực rỡ sắc vàng giữa vùng quê yên bình của xã Vu Gia

Cầu An Bình vắt ngang sông Vu Gia trở thành phông nền độc đáo, góp phần tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và công trình hạ tầng

Theo người dân địa phương, hoa hướng dương sẽ tiếp tục khoe sắc rực rỡ trong khoảng 2 tuần tới. Thời điểm lý tưởng nhất để ghi lại những khoảnh khắc đẹp là vào sáng sớm (từ 7 giờ - 9 giờ) hoặc buổi chiều hoàng hôn khi ánh sáng dịu nhẹ, đổ vàng trên những cánh hoa

Du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc giữa cánh đồng hoa rực rỡ trong nắng đầu xuân, tạo nên điểm nhấn du lịch mới ngay vùng ngoại ô TP.Đà Nẵng