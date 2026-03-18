Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in

Ghi nhận của chúng tôi vào một ngày trong tuần tại cánh đồng cỏ lau ở đường Lê Quý Đôn (thuộc khu đô thị ĐHQG TP.HCM), khoảng 16 giờ, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, nơi đây bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ xa, cánh đồng cỏ lau hiện ra như một “biển trắng” bồng bềnh trong gió, nổi bật nổi bật cả một khu vực.

Chính sự thơ mộng ấy đã thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều bạn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, make-up đến cả “nhiếp ảnh gia riêng” để có được những bức hình ưng ý nhất.

Nguyễn Quang Huy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến đây sau hai năm học tập tại khu vực này.

“Không gian rất chill, đến đây mình cảm giác như được chữa lành. Những bông hoa trắng đong đưa trong gió, không khí lại trong lành vì xa trung tâm. Đặc biệt là lúc hoàng hôn, cảnh ở đây không khác gì một bức tranh”, Huy chia sẻ.

Đi cùng Huy, Nguyễn Thị Thoa, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cũng liên tục đưa điện thoại lên ghi lại từng khoảnh khắc.

“Mình thấy ở đây rất bình yên, giống như ở quê nhà. Thích nhất là lúc gió mạnh, những cánh hoa nhỏ li ti bay lên khắp nơi, nhìn rất đã mắt”, Thoa nói.

Không chỉ sinh viên trong khu vực, nhiều bạn trẻ từ xa cũng không ngại di chuyển hàng chục cây số để đến chiêm ngưỡng cánh đồng đặc biệt này. Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng bạn mang theo máy ảnh chuyên nghiệp để “săn” những khung hình đẹp.

Bạn mình học trong khu ĐHQG, thấy cỏ lau đang nở nên rủ mình qua. Mình đi từ sớm, kết hợp cả xe buýt và metro để đến đây. Đến nơi thì thấy hoàn toàn xứng đáng, vì cảnh quá đẹp”, Khoa hào hứng kể.

Cũng tranh thủ một buổi chiều rảnh rỗi, Huỳnh Thị Thanh Cúc (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp cũ) quyết định đi hơn 12 km để thực hiện một bộ ảnh với hoa cỏ lau.

“Xem clip trên mạng thấy đẹp nên mình đến thử. Không ngờ ngoài đời còn ấn tượng hơn. Mình từng sống gần đây suốt 4 năm đại học mà chưa từng biết đến chỗ này, giờ mới đi nên cũng hơi tiếc. Theo mình, thời điểm chụp đẹp nhất là từ 16 đến 18 giờ, khi ánh sáng dịu và có hoàng hôn”, Cúc chia sẻ.

Có những nhóm bạn trẻ còn mang theo cả thảm, đồ ăn nhẹ để ra đây ngồi hóng gió, ngắm hoa. Đang liên tục tạo dáng chụp ảnh với nhau, Ngô Thị Thúy Phương và Phạm Nguyễn Quỳnh Anh, cùng là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, không giấu được sự thích thú: “Khung cảnh siêu đẹp, rất thơ mộng. Đồng cỏ rộng nên dù đông người vẫn có không gian chụp ảnh thoải mái, không bị chen chúc”, Thúy Phương nói.