Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in

Thảo Phương
Thảo Phương
18/03/2026 09:00 GMT+7

Những ngày này, một cánh đồng cỏ lau trắng muốt đang vào mùa nở rộ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh khiến nhiều bạn trẻ đổ về check-in.

Ghi nhận của chúng tôi vào một ngày trong tuần tại cánh đồng cỏ lau ở đường Lê Quý Đôn (thuộc khu đô thị ĐHQG TP.HCM), khoảng 16 giờ, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, nơi đây bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ xa, cánh đồng cỏ lau hiện ra như một “biển trắng” bồng bềnh trong gió, nổi bật nổi bật cả một khu vực.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 1.

Đồng hoa cỏ lau đang thu hút rất đông người đến check-in

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 2.

Nhiều cô gái bỗng hóa "nàng thơ" cạnh đồng cỏ lau thơ mộng

ẢNH: C.T

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ mê mẩn trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa này

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chính sự thơ mộng ấy đã thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều bạn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, make-up đến cả “nhiếp ảnh gia riêng” để có được những bức hình ưng ý nhất.

Nguyễn Quang Huy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên đặt chân đến đây sau hai năm học tập tại khu vực này. 

“Không gian rất chill, đến đây mình cảm giác như được chữa lành. Những bông hoa trắng đong đưa trong gió, không khí lại trong lành vì xa trung tâm. Đặc biệt là lúc hoàng hôn, cảnh ở đây không khác gì một bức tranh”, Huy chia sẻ.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 4.

Hai anh em Huy và Thoa thích thú trước khung cảnh thơ mộng tại đồng hoa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi cùng Huy, Nguyễn Thị Thoa, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cũng liên tục đưa điện thoại lên ghi lại từng khoảnh khắc. 

“Mình thấy ở đây rất bình yên, giống như ở quê nhà. Thích nhất là lúc gió mạnh, những cánh hoa nhỏ li ti bay lên khắp nơi, nhìn rất đã mắt”, Thoa nói.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 5.

Buổi chiều, rất đông bạn trẻ đến đồng hoa cỏ lau

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ sinh viên trong khu vực, nhiều bạn trẻ từ xa cũng không ngại di chuyển hàng chục cây số để đến chiêm ngưỡng cánh đồng đặc biệt này. Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng bạn mang theo máy ảnh chuyên nghiệp để “săn” những khung hình đẹp.

Bạn mình học trong khu ĐHQG, thấy cỏ lau đang nở nên rủ mình qua. Mình đi từ sớm, kết hợp cả xe buýt và metro để đến đây. Đến nơi thì thấy hoàn toàn xứng đáng, vì cảnh quá đẹp”, Khoa hào hứng kể.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 6.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 7.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với đồng hoa màu trắng thơ mộng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng tranh thủ một buổi chiều rảnh rỗi, Huỳnh Thị Thanh Cúc (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp cũ) quyết định đi hơn 12 km để thực hiện một bộ ảnh với hoa cỏ lau.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 8.

Thanh Cúc đi hơn 12 km để đến đây chụp ảnh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Xem clip trên mạng thấy đẹp nên mình đến thử. Không ngờ ngoài đời còn ấn tượng hơn. Mình từng sống gần đây suốt 4 năm đại học mà chưa từng biết đến chỗ này, giờ mới đi nên cũng hơi tiếc. Theo mình, thời điểm chụp đẹp nhất là từ 16 đến 18 giờ, khi ánh sáng dịu và có hoàng hôn”, Cúc chia sẻ.

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 9.

Một nhóm bạn trẻ trải thảm ngồi hóng mát, ngắm hoa

ẢNH: NVCC

Cánh đồng cỏ lau nở trắng xóa khiến nhiều người mê mẩn check-in- Ảnh 10.

Những bông hoa màu trắng đung đưa trong gió

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có những nhóm bạn trẻ còn mang theo cả thảm, đồ ăn nhẹ để ra đây ngồi hóng gió, ngắm hoa. Đang liên tục tạo dáng chụp ảnh với nhau, Ngô Thị Thúy Phương và Phạm Nguyễn Quỳnh Anh, cùng là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, không giấu được sự thích thú: “Khung cảnh siêu đẹp, rất thơ mộng. Đồng cỏ rộng nên dù đông người vẫn có không gian chụp ảnh thoải mái, không bị chen chúc”, Thúy Phương nói.

Tin liên quan

Tối nay 12.2, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông (P.Phú Định, TP.HCM) chính thức khai mạc. Thế nhưng, trước đó đêm 11.2 và sáng 12.2, đông đảo người dân và giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày cận tết.

Khám phá thêm chủ đề

Cỏ lau check-in địa điểm chụp ảnh đẹp xu hướng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận