Đề nghị tăng tần suất bay ngay khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại

Ngày 21.7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến các đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời đề nghị các hãng hàng không khôi phục toàn bộ mạng bay hiện có và tăng tần suất khai thác ngay sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19.8 đến hết năm 2026, nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường du lịch, thương mại và đầu tư.

Khôi phục toàn bộ đường bay nội địa sau khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại

Theo kế hoạch, ngay sau khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và các hãng hàng không để nhanh chóng ổn định hoạt động khai thác, phục hồi kết nối hàng không trong nước và quốc tế.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu trong 90 ngày đầu sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ duy trì ổn định các đường bay nội địa gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ ẢNH: LÂM VIÊN

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu trong 90 ngày đầu sẽ duy trì ổn định các đường bay nội địa gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh sản phẩm, tăng tần suất trên các tuyến có nhu cầu cao.

Đến cuối năm 2026, địa phương phấn đấu phục hồi hoặc mở mới từ 1 - 2 đường bay nội địa thuộc nhóm Thanh Hóa, Huế và Phú Quốc; đồng thời xúc tiến mở rộng các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và một số thị trường tiềm năng khác.

Theo dự kiến của các hãng hàng không, từ ngày 19.8, sân bay Liên Khương sẽ khai thác trở lại với tần suất bình quân từ 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày, tăng đáng kể so với thời điểm trước khi đóng cửa sửa chữa.

Cụ thể, tuyến Đà Lạt - TP.HCM dự kiến khai thác 7 - 8 chuyến/ngày; tuyến Đà Lạt - Hà Nội 7 - 8 chuyến/ngày; Đà Lạt - Đà Nẵng 2 chuyến/ngày; Đà Lạt - Vinh 1 chuyến/ngày; Đà Lạt - Hải Phòng 4 chuyến/tuần và Đà Lạt - Cần Thơ 1 chuyến/ngày.

Đối với các đường bay quốc tế, từ ngày 2.9, hãng AirAsia dự kiến khai thác trở lại đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) với tần suất 4 chuyến/tuần. Tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp với các đối tác để xúc tiến phục hồi các chuyến bay từ Hàn Quốc, Đài Loan và nghiên cứu mở các đường bay mới đến Singapore, Bangkok, Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông.

Mở thêm các đường bay mới phục vụ Festival Hoa Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết việc khôi phục hoạt động của sân bay Liên Khương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI diễn ra cuối năm 2026.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình kích cầu, xây dựng các gói combo vé máy bay - khách sạn - tham quan sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh việc khôi phục mạng bay, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều chương trình kích cầu, xây dựng các gói combo vé máy bay - khách sạn - tham quan, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, golf, MICE, du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa nhằm gia tăng lượng khách đến địa phương trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng việc sân bay Liên Khương hoạt động trở lại không chỉ tạo động lực phục hồi ngành du lịch mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, logistics, xuất khẩu nông sản và quảng bá hình ảnh "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa và đại ngàn" đến du khách trong và ngoài nước.