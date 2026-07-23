Chính thức bay hiệu chuẩn, sân bay Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19.8

Ngày 23.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết theo văn bản chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại sân bay Liên Khương được thực hiện từ 0 giờ ngày 23.7 đến 23 giờ 59 phút ngày 28.7. Trong thời gian này, các đơn vị chuyên môn sẽ đánh giá toàn diện hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không và các hạng mục kỹ thuật vừa được đầu tư, nâng cấp.

Hoàn tất bước kiểm tra quan trọng trước ngày sân bay mở cửa trở lại

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các cơ quan liên quan trong công tác điều hành bay, giám sát an ninh, an toàn và triển khai các thủ tục hàng không theo quy định.

Hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại sân bay Liên Khương ngày 23.7 ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LIÊN KHƯƠNG CUNG CẤP

Theo ngành hàng không, công tác định vị, căn chỉnh và bay hiệu chuẩn là điều kiện bắt buộc trước khi các hệ thống kỹ thuật được cấp phép đưa vào khai thác. Kết quả đợt kiểm tra sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam xem xét nghiệm thu, đánh giá chất lượng và cho phép đưa các thiết bị vào vận hành chính thức.

Khôi phục mạng bay nội địa và quốc tế sau nâng cấp sân bay Liên Khương

Sau khi hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến mở cửa khai thác trở lại từ ngày 19.8.2026. Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, sân bay đã phối hợp với các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục và mở rộng mạng lưới đường bay.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đón đoàn du khách đến từ Thái Lan trước khi nâng cấp sửa chữa

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, dự kiến giai đoạn đầu, sân bay Liên Khương sẽ khai thác bình quân từ 36 - 40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối Đà Lạt với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh và Cần Thơ.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) cũng dự kiến được nối lại với tần suất khoảng 8 lượt chuyến bay đi và đến mỗi tuần, góp phần phục hồi thị trường khách quốc tế đến Lâm Đồng.

Riêng trong ngày đầu tiên khai thác trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay.

Việc hoàn thành bay hiệu chuẩn và sớm đưa hạ tầng mới vào vận hành không chỉ nâng cao năng lực khai thác của sân bay Liên Khương, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các dòng tàu bay hiện đại, mà còn tạo động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Đây cũng là bước quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không quốc gia, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân và du khách.