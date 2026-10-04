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    Thời sự

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Sáng 4.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã đến kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối.

    Sáng 4.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối.

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 1.

    Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác đến Đồng Nai làm việc trong ngày 4.10

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 2.

    Trước khi vào sân bay, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc dừng lại ở bên ngoài nghe báo cáo về các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 3.

    Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo TP.HCM và thành phố Đồng Nai tăng cường hợp tác trong việc xây dựng các tuyến đường kết nối giữa 2 địa phương

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 4.

    Sau đó, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác di chuyển vào sân bay Long Thành

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 5.

    Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo với Phó thủ tướng thường trực về tiến độ của dự án

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 6.

    Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra khu vực vận chuyển hành lý

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 7.

    Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có những đánh giá, chỉ đạo ngay tại công trường

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 8.

    Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho đội ngũ công nhân, kỹ sư thi công tại công trường

    ẢNH: LÊ LÂM

    Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành- Ảnh 9.

    Dự án sân bay Long Thành đang trong giai đoạn về đích, dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào tháng 12.2026

    ẢNH: LÊ LÂM

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