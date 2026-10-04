Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Thời sựPhó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án sân bay Long ThànhLê Lâm- lelambtn@gmail.com 04/10/2026 11:26 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Sáng 4.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã đến kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối. Sáng 4.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối.Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn công tác đến Đồng Nai làm việc trong ngày 4.10ẢNH: LÊ LÂMTrước khi vào sân bay, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc dừng lại ở bên ngoài nghe báo cáo về các tuyến đường kết nối sân bay Long ThànhẢNH: LÊ LÂMPhó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo TP.HCM và thành phố Đồng Nai tăng cường hợp tác trong việc xây dựng các tuyến đường kết nối giữa 2 địa phươngẢNH: LÊ LÂMSau đó, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác di chuyển vào sân bay Long ThànhẢNH: LÊ LÂMLãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo với Phó thủ tướng thường trực về tiến độ của dự ánẢNH: LÊ LÂMPhó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra khu vực vận chuyển hành lýẢNH: LÊ LÂMSau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có những đánh giá, chỉ đạo ngay tại công trườngẢNH: LÊ LÂMPhó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho đội ngũ công nhân, kỹ sư thi công tại công trườngẢNH: LÊ LÂMDự án sân bay Long Thành đang trong giai đoạn về đích, dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào tháng 12.2026ẢNH: LÊ LÂM Tin liên quan Hành lang kết nối miền Tây - sân bay Long ThànhTheo kế hoạch, tối nay (30.9), cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được đưa vào khai thác, kết nối trực tiếp miền Tây với miền Đông Nam bộ. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Sân bay Long Thành các tuyến đường kết nối Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc thành phố Đồng Nai TP.HCM
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