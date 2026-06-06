Đồng Nai: Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ có wifi, máy photocopy miễn phí

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá và công nhận xã, phường đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" giai đoạn 2026 - 2030.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa đã bỏ lớp kính ngăn cách giữa cán bộ với dân để tạo sự gần gũi ẢNH: LÊ LÂM

Theo kế hoạch, các tiêu chí để xây dựng "Chính quyền thân thiện" gồm: thực hiện nhắn tin bằng điện thoại về kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND cấp xã, bảo đảm cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ quan sát và thuận tiện trong việc góp ý; có hòm thư điện tử, địa chỉ Zalo, Facebook... để tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, niêm yết tại trung tâm phục vụ hành chính công và công khai trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội (fanpage, Zalo page...) các nội dung: danh mục thủ tục hành chính; nội dung, quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính; số điện thoại của lãnh đạo…

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên qua các hình thức như: thư chúc mừng, thư cảm ơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp có đóng góp; thư xin lỗi về những khuyết điểm, tồn tại của chính quyền, những hoạt động của chính quyền làm ảnh hưởng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Xây dựng môi trường làm việc trong lành, thân thiện, xanh - sạch - đẹp. Có vị trí để xe cho người dân, bố trí địa điểm ngồi chờ bên trong (ghế ngồi, quạt điều hòa, không gian xanh...) và ngồi chờ bên ngoài (mái che, cây xanh).

Tại trung tâm phục vụ hành chính công có bàn, ghế, nước uống; tủ sách, báo, kính đọc sách dành cho người già. Trung tâm phục vụ hành chính công không có sự ngăn cách giữa cán bộ với người dân khi giao dịch.

Lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Đồng Nai hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính ẢNH: LÊ LÂM

Lắp mạng wifi miễn phí, lắp đặt máy photocopy phục vụ người dân miễn phí, hệ thống camera giám sát, quạt điện, điều hòa.

Đội ngũ cán bộ, công chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử; tiếp đón người dân niềm nở, hướng dẫn tận tình.

Trước đó, ngày 11.5, Bộ Nội vụ công bố kết quả về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 (Chỉ số SIPAS 2025).

Kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt 83,09%. Trong đó, thành phố Đồng Nai nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu, cụ thể là xếp hạng 3/34 (sau Hải Phòng và Quảng Ninh).