Đón nhận Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...

Cùng sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Đồng Nai.

Quang cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai ẢNH: BTC

Tại buổi lễ, ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo nghị quyết, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay. Thành phố Đồng Nai sau khi thành lập sẽ giáp TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và Huân chương Lao động hạng nhất cho thành phố Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai ẢNH: BTC

Dấu mốc lớn mở ra chặng đường mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết việc thành lập thành phố Đồng Nai là dấu mốc lớn mở ra chặng đường mới, một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn và niềm tự hào lớn lao đó phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, những lợi thế ấy đã đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: BTC

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt sáu định hướng lớn:

Thứ nhất, xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố; thứ hai, biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới; thứ ba, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; thứ tư, nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới; thứ năm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân; thứ sáu, giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững.

"Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho đất nước. Những nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý chặng đường phía trước của thành phố Đồng Nai rất rộng mở nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với bản lĩnh của một vùng đất giàu truyền thống, với sức sáng tạo của một trung tâm kinh tế năng động, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp thành phố hãy chung sức đồng lòng, biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, biến khát vọng phát triển thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai ẢNH: BTC

"Huân chương Lao động hạng nhất được trao tặng hôm nay là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Đồng Nai qua nhiều thế hệ. Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích rất đáng tự hào đó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng.

Ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: BTC

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nói Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện và thực hiện cho bằng được lời dặn dò của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Với phương châm "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", thành phố Đồng Nai quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc. Trở thành cực tăng trưởng quan trọng, thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.