Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy Đồng Nai

Cùng dự với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Bộ Chính trị: đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP.Đồng Nai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động

TP.Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính xã, phường. Năm 2025, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỉ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước.

Đồng Nai cũng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai.

Trong quý 1/2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76% cao nhất khu vực phía nam. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển như: quy hoạch và quản lý không gian còn thiếu đồng bộ, liên kết vùng, thiếu tầm nhìn dài hạn; sự khác biệt về trình độ phát triển sẽ khó khăn trong quản trị thống nhất; phát triển đô thị còn phân tán, tình trạng điều chỉnh quy hoạch, đầu cơ đất đai, dự án chậm triển khai vẫn còn xảy ra; không gian sống Đồng Nai chưa được khai thác tương xứng; hạ tầng giao thông, đô thị, thoát nước, y tế, giáo dục còn chịu áp lực lớn; nguồn lực tài chính còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư rất lớn…; đồng thời kiến nghị và đề xuất một số giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tâm huyết của các đại biểu, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đồng Nai cần tiếp thu tối đa để làm cơ sở cho những kế hoạch hành động trong tương lai.

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP.Đồng Nai; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã xác định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, càng đứng trước vận hội lớn, Đồng Nai càng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển, để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, thành phố cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm, kết quả cụ thể; được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi nghị quyết cần được đặt trong tổng thể lợi thế riêng có của Đồng Nai. Đảng bộ phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, kiên quyết thay thế cán bộ trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Thành phố cần sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng…

TP.Đồng Nai cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai.

Thành phố cần tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm; phải quản lý thật chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng. Các vấn đề về bô-xít, đất lâm nghiệp, nông lâm trường, Vườn quốc gia Cát Tiên phải được rà soát thận trọng, hài hòa giữa phát triển, bảo tồn, quốc phòng - an ninh và quyền lợi chính đáng của người dân.

Hướng tới thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của TP.Đồng Nai

Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu của phát triển bền vững; phải chăm lo tốt hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và khát vọng vươn lên. Các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng cần được bảo tồn, phát huy trong giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, xây dựng bản sắc đô thị và bồi đắp niềm tự hào cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình mới phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và phục vụ, để xã, phường đủ năng lực, thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở. Đồng Nai cũng cần tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển TP.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, làm cơ sở định hướng dài hạn cho thành phố trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi và tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu ban hành thông báo kết luận để các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các ý kiến tại buổi làm việc, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trước mắt, thành phố tập trung khắc phục những hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chỉ ra nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; quyết tâm xây dựng TP.Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm kết nối kinh tế, cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, phát triển năng động, văn minh, hạnh phúc.

Trước đó, tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người (19.5.1890 – 19.5.2026).

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.