An sinh xã hội sẽ được chi trả qua tài khoản thanh toán

Đây là thông tin được chia sẻ tại tọa đàm "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân" được Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều ngày 26.3.



Đại diện các bộ, ngành tham gia tọa đàm MINH KHÔI

Theo bà Vũ Thị Thanh Hà, Chánh văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ LĐ-TB-XH), hiện hoạt động chi trả an sinh xã hội được thực hiện thông qua công chức văn hóa xã từ ngày 1 - 10 hàng tháng tại trụ sở xã và thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả, trong đó có Viettel, Bưu điện Việt Nam (đối với những người có tài khoản thanh toán và chưa có tài khoản).

Đối tượng chi trả an sinh xã hội thuộc ngành LĐ-TB-XH quản lý là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế khác.

Tuy nhiên, tỷ lệ đối tượng không đủ điều kiện để mở tài khoản rất nhiều, đặc biệt là những người già yếu mất khả năng kiểm soát về tinh thần, hoặc người khuyết tật không có vân tay, người chưa được cấp căn cước công dân…

"Bộ LĐ-TB-XH vẫn đang tích cực tuyên truyền để các đối tượng chi trả an sinh xã hội chủ động mở tài khoản thanh toán; hỗ trợ các cụ người cao tuổi, già yếu lập tài khoản thanh toán;... Năm 2024, Bộ LĐ-TB-XH phấn đấu có 30% số đối tượng chi trả an sinh xã hội thuộc ngành LĐ-TB-XH quản lý mở được tài khoản thanh toán", bà Hà nói.

Trong thời gian qua, việc triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa trong thanh toán chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân thông qua ứng dụng VneID được các bộ, ngành có sự phối hợp hết sức chặt chẽ. Qua đó mang lại những lợi ích hết sức thiết thực, cụ thể, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc đối với người dân, xã hội, đặc biệt là những người được thụ hưởng trực tiếp các chính sách về an sinh xã hội.

Là đơn vị đầu mối triển khai xây dựng hệ sinh thái cung cấp nền tảng thanh toán điện tử trong các lĩnh vực công, an sinh xã hội,... thông qua ứng dụng VneID, thiếu tá Đào Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an), cho biết để hoàn thiện quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an cùng với Ngân hàng Nhà nước, Bộ LĐ-TB-XH, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị, địa phương đã hoàn thiện quy trình và xin ý kiến thống nhất.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng hướng tới mục tiêu cùng với các bộ, ngành sẽ xây dựng cho tất cả công dân đều có tài khoản an sinh xã hội được xác thực với danh tính từ dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Nếu ngày mai, người nào đó trở thành đối tượng được chi trả an sinh xã hội thì hoàn toàn có thể thụ hưởng ngay. Chúng ta có thể theo dõi quá trình, kết quả chi trả, được cập nhật liên tục. Do vậy, toàn bộ quy trình chi trả này luôn được đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng người, đối tượng và ứng dụng được công nghệ và chuyển đổi số", ông Nam nói.

Tuy nhiên, theo đại diện C06, trong quá trình triển khai vẫn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan và UBND các địa phương cùng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức và thụ hưởng những tiện ích rất thuận tiện qua ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.

Về góc độ pháp lý, theo thiếu tá Đào Đình Nam, hiện nay việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản thanh toán vẫn đang thí điểm, dự kiến sau ngày 1.7.2024 sẽ hoàn thiện và chính thức triển khai. Quá trình chi trả liên quan đến rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, tổ chức ngân hàng, do vậy, phải đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân.