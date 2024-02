Bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng trong dịp tết

Dịp này, Thủ tướng cũng đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho các hộ khó khăn, với tổng trị giá 10 tỉ đồng, để TP.Cần Thơ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc tết và tặng quà các mẹ VN anh hùng tại Cần Thơ TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm, Đảng và Nhà nước vẫn dành nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong dịp tết năm nay, cả nước đã và đang triển khai một chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội sâu rộng, toàn diện. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, các cơ quan tiếp tục rà soát lại, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với các đối tượng thụ hưởng; các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, làm tốt công tác ứng trực PCCC, công tác khám chữa bệnh, hạn chế tai nạn giao thông…

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho công nhân Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ; công nhân đang thi công công trình tuyến đê kè, ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố và cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội trên địa bàn TP.Cần Thơ. Cũng trong ngày 4.2, Thủ tướng tới thăm, chúc tết, tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai (101 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy) và gia đình thương binh nặng, tỷ lệ thương tật 95% Lâm Thị Mười (88 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).