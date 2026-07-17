Ăn trưa cách bữa sáng bao lâu là tốt nhất?

Để duy trì năng lượng và sự tập trung cả ngày, bạn nên ăn trưa cách bữa sáng khoảng 4 - 5 tiếng. Thói quen đơn giản này giúp ổn định đường huyết và quá trình tiêu hóa, hoạt động diễn ra nhịp nhàng theo đồng hồ sinh học của cơ thể.

Lý do khoảng cách 4 - 5 tiếng giữa bữa sáng và bữa trưa là lý tưởng

Việc ăn trưa sau bữa sáng 4 - 5 tiếng hoàn toàn tương thích với chu trình chuyển hóa đường tự nhiên của cơ thể. Nạp năng lượng kịp thời trước khi đường huyết sụt giảm sẽ giúp bạn tránh được tình trạng uể oải hay giảm tập trung vào giữa ngày, theo Verywellhealth.

Lịch trình này đồng điệu với nhịp sinh học cơ thể giúp cân bằng năng lượng từ sáng đến tối. Ăn trưa quá sớm (dưới 3 tiếng sau bữa sáng) dễ gây ra tình trạng quá tải tinh bột, khiến đường huyết dễ giảm mạnh sau đó. Ngược lại, nhịn đói quá lâu dễ làm bạn dễ cọc cằn, đau đầu hoặc ăn bù quá mức vào bữa trưa.

Gợi ý khung giờ ăn lý tưởng theo nhịp sinh học ĐỒ HỌA: L.C TẠO BỞI Gemini

Tác hại khi bạn bỏ bữa hoặc ăn trưa muộn

Nhịn đói quá lâu hoặc bỏ qua bữa trưa sẽ khiến cơ thể cạn kiệt glucose, nhiên liệu chính nuôi dưỡng năng lượng và sự tập trung. Khi lượng đường này chạm đáy, bạn sẽ rất khó giữ được động lực làm việc, sự tỉnh táo cũng như hiệu suất vốn có.

Ăn trưa muộn còn làm đảo lộn nhịp sinh học, dịch chuyển cơn đói về đêm và dễ dẫn đến tình trạng ăn tối quá sát giờ đi ngủ. Việc để bụng đói quá lâu giữa các bữa ăn có thể gây ra hạ đường huyết, thiếu hụt dinh dưỡng. Khi thiếu nhiên liệu, cơ thể sẽ tự động chạy chậm lại để tích trữ năng lượng, vô tình làm tăng nguy cơ tăng cân về lâu dài.

Không nên ăn trưa quá sớm hay quá muộn Ảnh: L.C TẠO từ Gemini

Mối liên hệ giữa thời gian ăn và nhịp sinh học

Dựa trên đồng hồ sinh học 24 giờ của cơ thể, các hoạt động như điều hòa đường huyết, tiêu hóa và hoạt động trao đổi chất đạt đỉnh điểm vào buổi sáng. Việc nạp vào phần lớn lượng calo cần thiết hàng ngày vào đầu ngày sẽ tối ưu hóa cách hệ thống cơ thể điều chỉnh năng lượng. Nếu bạn ăn sáng lúc 7 giờ 30, thì ăn trưa trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa thường là lựa chọn tốt.

Ngoài ra, quá trình trao đổi chất thường sẽ chậm lại vào buổi tối, nên ăn tối xong trong khoảng từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối thường là lý tưởng. Như vậy, bữa trưa nên cách bữa tối khoảng 4 - 5 tiếng là hợp lý.