Ăn trưa xong ngủ liền có tốt hay phải đợi bao lâu?

Các chuyên gia cho rằng giấc ngủ trưa mang lại nhiều lợi ích, nhưng thời điểm và cách ngủ mới là yếu tố quyết định hiệu quả.

Không nên nằm ngủ ngay sau khi ăn

Theo các chuyên gia của tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ), ngủ trưa đúng cách có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung, nâng cao trí nhớ và cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, việc nằm ngủ ngay sau khi vừa ăn no lại không được khuyến khích.

Lý do là sau bữa ăn, cơ thể cần tập trung máu đến hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn. Nếu nằm xuống ngay, quá trình tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản ở một số người, đặc biệt là những người thường xuyên bị ợ nóng hoặc mắc bệnh trào ngược.

Giấc ngủ trưa lý tưởng cho người trưởng thành kéo dài từ 15 - 30 phút Ảnh: P.H tạo từ AI

Bác sĩ tiêu hóa Bharat Pothuri (Mỹ) cho biết những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tránh nằm ngay sau khi ăn và cần dành thời gian để thức ăn được tiêu hóa trước khi nghỉ ngơi. Điều này giúp hạn chế tình trạng axit dạ dày trào ngược lên thực quản gây khó chịu.

Nên đợi bao lâu rồi mới ngủ?

Các chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải đợi quá lâu sau bữa trưa. Với một bữa ăn thông thường, mọi người nên dành khoảng 20 - 30 phút đi lại nhẹ nhàng, thư giãn hoặc làm việc nhẹ trước khi ngủ trưa.

Khoảng thời gian này giúp cơ thể bắt đầu quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời hạn chế cảm giác đầy bụng hoặc khó chịu khi nằm xuống.

Nếu bữa trưa có nhiều chất béo hoặc ăn quá no, thời gian chờ có thể kéo dài hơn. Trong khi đó, những người có tiền sử trào ngược dạ dày nên tránh nằm hoàn toàn ngay sau khi ăn và có thể nghỉ ngơi ở tư thế ngồi hoặc tựa lưng.

Ngoài thời điểm ngủ, thời lượng ngủ trưa cũng rất quan trọng. Giấc ngủ trưa lý tưởng cho người trưởng thành kéo dài từ 15 - 30 phút. Đây là khoảng thời gian đủ để phục hồi năng lượng mà không làm cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, theo Cleveland Clinic (Mỹ)

Ngủ quá lâu vào ban ngày có thể khiến nhiều người thức dậy với cảm giác uể oải, choáng váng và khó tập trung. Ngoài ra, ngủ trưa quá dài hoặc quá muộn trong ngày còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Cách ngủ trưa có lợi nhất

Các chuyên gia khuyến cáo nên ngủ trưa vào đầu giờ chiều, lý tưởng trong khoảng từ 13 - 15 giờ, khi cơ thể có xu hướng giảm tỉnh táo theo nhịp sinh học tự nhiên. Thời gian ngủ nên giới hạn ở mức 20 phút và thực hiện ở nơi yên tĩnh, thoáng mát.

Vì vậy, thay vì ăn xong rồi nằm ngủ ngay, mọi người nên dành khoảng 20 - 30 phút để cơ thể bắt đầu tiêu hóa thức ăn trước khi chợp mắt. Chỉ một giấc ngủ ngắn đúng thời điểm cũng đủ giúp cơ thể hồi phục năng lượng và làm việc hiệu quả hơn trong phần còn lại của ngày.