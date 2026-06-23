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Sức khỏe

Loại rau được xếp số 1 về dinh dưỡng hóa ra rất dễ tìm ở Việt Nam

Như Quyên
Như Quyên
Cải xoong được các nhà khoa học cho ‘điểm tuyệt đối’ 100/100 trong bảng xếp hạng những loại rau củ và trái cây siêu dinh dưỡng trên thế giới.

Tin vui là cải xoong vô cùng dễ mua tại Việt Nam, từ lâu đã trở thành một loại rau quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Nắm rõ lợi ích dinh dưỡng của cải xoong sẽ giúp mọi người “mạnh dạn” dùng nó để chế biến thành nhiều món ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe gia đình.

Loại rau được xếp số 1 về dinh dưỡng hóa ra rất dễ tìm ở Việt Nam - Ảnh 1.

Cải xoong đạt vị trí số 1 nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Vì sao cải xoong đứng đầu bảng?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá mật độ dinh dưỡng của 47 loại rau củ và trái cây dựa trên hàm lượng của 17 dưỡng chất quan trọng, sau đó tiến hành xếp hạng. Cải xoong đạt vị trí số 1 nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất rất cao, đồng thời là loại thực phẩm duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100/100.

Cải xoong thuộc họ Cải (Brassicaceae), chứa rất ít calo nhưng giàu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin K - dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Ngoài ra, cải xoong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do gây ra. Nhờ đó, loại rau này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến stress oxy hóa, theo The Mirror (Anh).

Phó giáo sư xã hội học Jennifer Di Noia, Đại học William Paterson (Mỹ), cho biết: “Những thực phẩm được xếp hạng cao cung cấp nhiều dưỡng chất hơn trên mỗi lượng calo”.

Loại rau được xếp số 1 về dinh dưỡng hóa ra rất dễ tìm ở Việt Nam - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng có thể giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng hằng ngày

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Những loại rau, quả giàu dinh dưỡng nhất

Xếp sau cải xoong là cải thảo Trung Quốc và cải cầu vồng (chard). Các vị trí còn lại trong nhóm dẫn đầu gồm:

  • Xà lách lá (leaf lettuce): 70,73 điểm
  • Ngò tây (parsley): 65,59 điểm
  • Xà lách Romaine: 63,48 điểm
  • Cải collard (collard green): 62,49 điểm
  • Trong nhóm trái cây, các loại đạt điểm cao nhất là:
  • Ớt chuông đỏ: 41 điểm
  • Bí đỏ: 33 điểm
  • Cà chua: 20 điểm
  • Chanh: 19 điểm
  • Dâu tây: 18 điểm

Theo bà Di Noia, các loại rau củ và trái cây siêu dinh dưỡng có mối liên quan chặt chẽ với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim mạch, các bệnh thoái hóa thần kinh và một số loại ung thư.

Bà cho rằng bảng xếp hạng có thể giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng hằng ngày và tối ưu lượng dưỡng chất nhận được từ chế độ ăn.

Top 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất

Dưới đây là 10 loại rau đứng đầu bảng xếp hạng những loại rau củ và trái cây siêu dinh dưỡng trên thế giới theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ:

  1. Cải xoong (Watercress)
  2. Cải thảo Trung Quốc (Chinese cabbage)
  3. Cải cầu vồng (Chard)
  4. Lá củ dền (Beet green)
  5. Rau chân vịt (Spinach)
  6. Rau diếp xoăn (Chicory)
  7. Xà lách lá (Leaf lettuce)
  8. Ngò tây (Parsley)
  9. Xà lách Romaine
  10. Cải collard (Collard green)


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