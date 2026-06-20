Ngủ trưa quá lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh này

Bên cạnh thời lượng ngủ ban đêm, các thói quen nghỉ ngơi trong ngày cũng nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ giới chuyên môn, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Endocrine Society cho thấy thời gian ngủ trưa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan ở người mắc tiểu đường loại 2.

Kết quả cho thấy ngủ trưa kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, ngay cả khi giấc ngủ ban đêm vẫn đảm bảo.

Thời gian ngủ trưa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan ở người mắc tiểu đường loại 2 Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Ngủ trưa dài làm tăng nguy cơ bệnh gan

Các nhà khoa học tập trung vào bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, còn gọi là MASLD. Đây là tình trạng mỡ tích tụ quá mức trong gan. Bệnh thường gặp ở người thừa cân hoặc mắc tiểu đường loại 2.

Nhóm nghiên cứu theo dõi gần 1.900 người trưởng thành mắc tiểu đường loại 2 trong giai đoạn 2017 - 2024. Những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 85. Họ cung cấp thông tin về chất lượng giấc ngủ ban đêm và thời gian ngủ trưa hằng ngày.

Các nhà khoa học chia người tham gia thành 4 nhóm gồm:

Ngủ đêm tốt và ngủ trưa ngắn.

Ngủ đêm tốt và ngủ trưa dài.

Ngủ đêm kém và ngủ trưa ngắn.

Ngủ đêm kém và ngủ trưa dài.

Trong nghiên cứu này, giấc ngủ trưa trên 30 phút được xem là ngủ trưa dài.

Phát hiện của nghiên cứu

Sau hơn 3 năm theo dõi, có 379 người mắc MASLD.

Kết quả cho thấy nhóm ngủ trưa dài có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhóm ngủ trưa ngắn. Điều này vẫn xuất hiện ở những người có giấc ngủ ban đêm tốt.

Nguy cơ tăng mạnh hơn ở nhóm vừa ngủ đêm kém vừa ngủ trưa kéo dài.

Theo ông Xuejiang Gu, nhà nghiên cứu tại Trung Quốc, ngủ trưa quá lâu dường như làm tăng nguy cơ mắc MASLD.

Ông cho biết chất lượng giấc ngủ ban đêm kém kết hợp với ngủ trưa dài có thể làm nguy cơ mắc bệnh tăng hơn 3 lần ở người tiểu đường loại 2.

Giấc ngủ cũng quan trọng như ăn uống và vận động

Các nhà nghiên cứu cho rằng thói quen ngủ là yếu tố có thể thay đổi được. Vì vậy, việc quan tâm đến thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ có thể giúp bảo vệ sức khỏe gan.

Nghiên cứu nhấn mạnh người mắc tiểu đường loại 2 không chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống và vận động mà còn cần duy trì thói quen ngủ hợp lý.

Ngủ trưa vừa phải cùng với giấc ngủ ban đêm chất lượng có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh gan và hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể.