Án tử cho kẻ chở 15 kg ma túy chỉ để kiếm... 3 triệu đồng

Cuộc tranh luận giữa lực lượng thuộc Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM với người đàn ông này khiến buổi tối tại chốt đo nồng độ cồn khu vực Trạm thu phí An Sương - An Lạc (thuộc quận Bình Tân) trở nên nóng bỏng.