Ấn tượng hình ảnh 'tam long hội tụ' từ hệ thống sông, hồ Bình Phước

Tại Bình Phước, lưu vực các dòng chảy của Sông Bé chảy về hồ Cần Đơn nhìn từ độ cao 7.000 mét uốn lượn như hình ảnh "tam long hội tụ" kỳ vĩ, mang lại ấn tượng đặc biệt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Tam long hội tụ" từ sông hồ

Đã từ lâu, hình tượng rồng luôn là một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Rồng không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, uy quyền mà trong văn hóa Việt Nam, rồng còn là biểu tượng tâm linh gắn với tình cảm, hồn cốt dân tộc, từ nguồn gốc "con rồng cháu tiên".

Hình ảnh hồ Cần Đơn và dòng Sông Bé được một người nước ngoài chụp và đăng tải lên mạng xã hội từ năm 2020 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tháng 1.2020, một người nước ngoài đã đăng bức ảnh kèm dòng trạng thái "Vietnam's river system looks like a dragon, photo taken from an airplane" (hệ thống sông ngòi Việt Nam giống con rồng, ảnh chụp từ máy bay) trên một hội nhóm khá nổi tiếng với hàng chục ngàn thành viên.

Bức ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng truy tìm địa chỉ. Qua hình vệ tinh, mọi người đã tìm ra địa điểm của bức ảnh nói trên chính là khu vực hồ Cần Đơn và lưu vực của Sông Bé thuộc tỉnh Bình Phước.

Lấy cảm hứng từ bức ảnh, tỉnh Bình Phước chế tác thành những bức tranh gạo, sơn dầu nhằm quảng bá hình ảnh địa phương SỞ VH-TT-DL BÌNH PHƯỚC

Tại Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước diễn ra vào ngày 11.8.2023, trong bài tham luận "Xây dựng, quảng bá triết lý và thương hiệu văn hóa tỉnh Bình Phước" của PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Văn hóa học và GS.TS. Phan Thị Thu Hiền, giảng viên cao cấp khoa Văn hóa học, Trường Đại học KHXH-NV, ĐHQG Hồ Chí Minh cũng đã nhắc đến hình ảnh 3 hồ lớn tại Bình Phước là hồ Cần Đơn, hồ Phú Riềng và hồ Thác Mơ uốn lượn như hình rồng, châu tuần và nhận định Bình Phước là địa phương duy nhất trên toàn quốc sở hữu địa thế "tam long tụ hội".

Hình ảnh 3 hồ lớn tại Bình Phước: hồ Phú Riềng (bên trái), hồ Cần Đơn (giữa) và hồ Thác Mơ (bên phải) được ví như "tam long hội tụ" ẢNH CHỤP MÀN HÌNH





Cảm hứng từ bức ảnh trên cao 7.000 mét

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Minh Trung, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Phước cho biết, từ bức ảnh chụp từ trên máy bay của vị khách nước ngoài và ý kiến của các chuyên gia nhiếp ảnh, có thể dự đoán rằng bức ảnh được chụp từ độ cao khoảng 7.000 mét. Từ độ cao này có thể nhìn thấy rõ lưu vực các dòng chảy của Sông Bé đổ về hồ Cần Đơn và thấy đã tạo nên hình tượng 3 con rồng đang uốn lượn khá rõ nét.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường (phải) trao tặng bức tranh "tam long hội tụ" đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước tại Bình Phước tháng 9.2023 HOÀNG GIÁP

Sau Hội nghị văn hóa năm 2023, Sở VH-TT-DL đã chỉnh lại bố cục và đặt chế tác thành các bức tranh sơn dầu, tranh gạo… và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước làm quà tặng cho các vị chính khách, doanh nghiệp nước ngoài khi đến làm việc tại địa phương, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh riêng có của Bình Phước.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, tặng bức tranh "tam long hội tụ" cho ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Công ty Samsung Việt Nam tháng 9.2023 HOÀNG GIÁP

Giải thích về ý nghĩa bức tranh "tam long hội tụ", ông Đỗ Minh Trung cho biết tác phẩm này thể hiện hình ảnh 3 con rồng cách điệu với tư thế uốn lượn như chuyển mình vươn lên, đổi mới, thể hiện sự hòa hợp, nghĩa tình và sức mạnh trường tồn. 3 con rồng thể hiện 3 miền của đất nước Bắc - Trung - Nam hội tụ ở Bình Phước cùng 41 dân tộc anh em cùng sinh sống chan hòa, hạnh phúc.