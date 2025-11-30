Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Góc ký họa:

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'

Lam Yên
Lam Yên
30/11/2025 07:45 GMT+7

Cách P.Xuân Hương- Đà Lạt khoảng 40 km, nhà thờ Ka Đơn (xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) khiến ai cũng phải trầm trồ vì kiến trúc độc đáo, có một không hai.

Bất ngờ khi công trình này chính là đồ án cao học của hai KTS Nguyễn Tuấn Dũng và Vũ Thị Thu Hương (ĐH Kỹ thuật Berlin, Đức). Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia kiến trúc người Đức, công trình khánh thành năm 2014 và giành nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế.

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 1.

Không cao vút như quan niệm cũ Chúa ở trên cao, mà vươn lên từ đất Mẹ - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Khác hẳn với sự "vút cao, chế ngự" của kiến trúc nhà thờ thường thấy, nhà thờ Ka Đơn chọn kiểu "ẩn mình, hòa nhập" với không gian xung quanh. Mái nhà thấp, kéo dài, hiên rộng bao quanh gợi hình ảnh nhà ở truyền thống của người dân tộc Churu bản địa.

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 2.

Những chiếc ghế không chỗ dựa lưng tạo sự thuận lợi cho giáo dân có thể địu con sau lưng khi tham gia thánh lễ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Công trình sử dụng khung thép, lợp ngói, vật liệu chủ đạo là gỗ thông không sơn phết màu mè, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Nền lát đá tự nhiên, không có bậc tam cấp. Nhà thờ cũng không có hàng rào bao quanh, biểu thị sự tin tưởng tuyệt đối vào cộng đồng và khẳng định tính chất "công cộng" của nhà thờ: ai cũng có thể bước vào nhà Chúa mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 3.

Chênh lệch ánh sáng môi trường vừa đủ giữa trong và ngoàI khiến bên trong nhà thờ vẫn đảm bảo được sự riêng tư cần thiết - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 4.

Nhà thờ lẩn khuất giữa rừng thông - ký họa của KTS Duy Huỳnh

Thay vì dựng những bức tường đặc kiên cố để ngăn cách không gian thiêng và không gian trần thế, các KTS đã dùng hệ lam gỗ kết hợp kính như một lớp vách bao quanh. Đặc biệt nhà thờ không có cửa như thông thường. Khi cần, lớp vách lam gỗ sẽ được trượt dọc ray biến mái hiên và sân thành phần nối dài của không gian thánh lễ.

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 5.

Nền nhà thờ không có bậc tam cấp, phản ánh sự khiêm hạ, nơi thánh đường không được "nâng lên" cao hơn mặt đất của người dân - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 6.

Nhà thờ Ka Đơn là công trình VN được quốc tế công nhận - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Sự "trong suốt" tạo bởi nhịp điệu cột thép và "rèm" nan gỗ cho phép ánh sáng, gió và tầm nhìn đi xuyên qua. Từ trong, ta có thể nhìn thấy rừng thông, mây trời bên ngoài. Từ ngoài, ta có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ánh sáng bên trong thánh đường. Vì thế, nhà thờ chính là một phần của cảnh vật nơi đây.

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 7.

Mái dài, thấp, độ dốc vừa phải, gợi hình ảnh nhà ở truyền thống của người Churu - ký họa của KTS Linh Hoàng

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 8.

Các mảng vách lam gỗ mịn trong suốt lan tỏa từ trần xuống đưa thiên nhiên vào bên trong - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'- Ảnh 9.

Lễ sớm trong rừng thông - ký họa của KTS Hoàng Dũng

KTS Bùi Hoàng Bảo (MIA Design Studio) nhận xét: "Điểm đặc sắc ở đây là mảng tường lam gỗ mịn, "trong suốt" lan tỏa từ trần xuống đưa thiên nhiên vào trong. Ánh sáng từ cửa sổ mái thay đổi góc chiếu theo mặt trời như Chúa trên cao luôn dõi theo và sưởi ấm loài người. Đây là công trình đáng tự hào của các KTS VN".

nhà thờ Đồ án kiến trúc Người dân tộc ĐH Kỹ thuật Berlin Góc ký họa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
