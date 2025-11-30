Ấn tượng nhà thờ 'không cửa, trong suốt'

Bất ngờ khi công trình này chính là đồ án cao học của hai KTS Nguyễn Tuấn Dũng và Vũ Thị Thu Hương (ĐH Kỹ thuật Berlin, Đức). Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia kiến trúc người Đức, công trình khánh thành năm 2014 và giành nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế.

Không cao vút như quan niệm cũ Chúa ở trên cao, mà vươn lên từ đất Mẹ - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Khác hẳn với sự "vút cao, chế ngự" của kiến trúc nhà thờ thường thấy, nhà thờ Ka Đơn chọn kiểu "ẩn mình, hòa nhập" với không gian xung quanh. Mái nhà thấp, kéo dài, hiên rộng bao quanh gợi hình ảnh nhà ở truyền thống của người dân tộc Churu bản địa.

Những chiếc ghế không chỗ dựa lưng tạo sự thuận lợi cho giáo dân có thể địu con sau lưng khi tham gia thánh lễ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Công trình sử dụng khung thép, lợp ngói, vật liệu chủ đạo là gỗ thông không sơn phết màu mè, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Nền lát đá tự nhiên, không có bậc tam cấp. Nhà thờ cũng không có hàng rào bao quanh, biểu thị sự tin tưởng tuyệt đối vào cộng đồng và khẳng định tính chất "công cộng" của nhà thờ: ai cũng có thể bước vào nhà Chúa mà không gặp bất kỳ rào cản nào.



Chênh lệch ánh sáng môi trường vừa đủ giữa trong và ngoàI khiến bên trong nhà thờ vẫn đảm bảo được sự riêng tư cần thiết - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Nhà thờ lẩn khuất giữa rừng thông - ký họa của KTS Duy Huỳnh

Thay vì dựng những bức tường đặc kiên cố để ngăn cách không gian thiêng và không gian trần thế, các KTS đã dùng hệ lam gỗ kết hợp kính như một lớp vách bao quanh. Đặc biệt nhà thờ không có cửa như thông thường. Khi cần, lớp vách lam gỗ sẽ được trượt dọc ray biến mái hiên và sân thành phần nối dài của không gian thánh lễ.

Nền nhà thờ không có bậc tam cấp, phản ánh sự khiêm hạ, nơi thánh đường không được "nâng lên" cao hơn mặt đất của người dân - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Nhà thờ Ka Đơn là công trình VN được quốc tế công nhận - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Sự "trong suốt" tạo bởi nhịp điệu cột thép và "rèm" nan gỗ cho phép ánh sáng, gió và tầm nhìn đi xuyên qua. Từ trong, ta có thể nhìn thấy rừng thông, mây trời bên ngoài. Từ ngoài, ta có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ánh sáng bên trong thánh đường. Vì thế, nhà thờ chính là một phần của cảnh vật nơi đây.

Mái dài, thấp, độ dốc vừa phải, gợi hình ảnh nhà ở truyền thống của người Churu - ký họa của KTS Linh Hoàng

Các mảng vách lam gỗ mịn trong suốt lan tỏa từ trần xuống đưa thiên nhiên vào bên trong - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Lễ sớm trong rừng thông - ký họa của KTS Hoàng Dũng

KTS Bùi Hoàng Bảo (MIA Design Studio) nhận xét: "Điểm đặc sắc ở đây là mảng tường lam gỗ mịn, "trong suốt" lan tỏa từ trần xuống đưa thiên nhiên vào trong. Ánh sáng từ cửa sổ mái thay đổi góc chiếu theo mặt trời như Chúa trên cao luôn dõi theo và sưởi ấm loài người. Đây là công trình đáng tự hào của các KTS VN".