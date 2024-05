Đặc biệt, trong số các polyphenol trong xoài, mangiferin là "siêu chất chống oxy hóa". Các nghiên cứu cho thấy mangiferin có thể chống lại tác hại của gốc tự do, từ đó chống lại ung thư, tiểu đường và bảo vệ tim, theo trang tin sức khỏe Only My Health.



Xoài còn chứa magiê, kali giúp hỗ trợ lưu thông máu và ổn định huyết áp.

Cả xoài xanh và xoài chín đều ngon miệng và có hương vị riêng Pexels

Sau đây, 2 chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Ấn Độ sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: Ăn xoài xanh hay xoài chín tốt hơn?

Tiến sĩ Shazia Khan, chuyên gia dinh dưỡng, nhà giáo dục bệnh tiểu đường tại Bệnh viện đa khoa Jain, cho biết: Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong xoài xanh và xoài chín khác biệt khá lớn nên mỗi loại có những lợi ích riêng biệt và cả những nhược điểm tiềm ẩn nếu ăn quá nhiều.

Xoài xanh

Tiến sĩ Khan nêu ra những lợi ích sức khỏe và tác dụng phụ của xoài xanh như sau:

Giàu vitamin C: Hàm lượng vitamin C cao giúp ngăn ngừa bệnh Scurvy (thiếu vitamin C) và tăng cường miễn dịch, đồng thời làm đẹp da và hỗ trợ hấp thu sắt.

Giải độc gan: Xoài xanh có thể hỗ trợ giải độc gan và thúc đẩy chức năng gan khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa: Xoài xanh chứa các enzyme hỗ trợ tiêu hóa, do đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa tốt hơn.

Điều hòa cholesterol: Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất sinh học trong xoài xanh có thể giúp điều chỉnh mức cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Lưu ý: Ăn xoài xanh quá mức có thể gây ra axit và khó chịu về tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn chứa oxalat, có thể góp phần gây sỏi thận ở những người dễ mắc bệnh.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất sinh học trong xoài xanh có thể giúp điều chỉnh mức cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim Pexels

Xoài chín

Tiến sĩ Khan chỉ ra những lợi ích sức khỏe của xoài chín:

Tốt cho mắt: Hàm lượng vitamin A cao trong xoài chín sẽ hỗ trợ sức khỏe cho mắt.

Làm đẹp da: Xoài chín chứa beta-carotene và vitamin C, giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, trắng sáng.

Tăng cường miễn dịch: Chất chống oxy hóa và vitamin có trong xoài chín giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Lưu ý: Chuyên gia dinh dưỡng Chaitali Rajendra Rane, từ Bệnh viện PD Hinduja, Khar (Ấn Độ), lưu ý xoài chín chứa hàm lượng đường cao nên người bệnh tiểu đường cần ăn hạn chế. Xoài chín có lượng calo cao hơn so với xoài xanh, nên người cần giảm cân cũng cần lưu ý.

Kết luận

Rõ ràng, lợi ích của xoài xanh có phần nhỉnh hơn so với xoài chín. Tuy nhiên, nếu bạn thích vị ngọt và cải thiện sức khỏe làn da và mắt, hãy ăn xoài chín.

Cuối cùng, kết hợp cả xoài xanh và xoài chín mang lại lợi ích sức khỏe một cách cân bằng, nhưng hãy nhớ điều độ là rất quan trọng để tránh các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, theo Only My Health.