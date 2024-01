Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn gì giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ?

Nam giới cao tuổi: Ăn gì giúp giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ?

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí y khoa The Journal of nutrition, health and aging đã phát hiện chế độ ăn rau, đậu và hải sản giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở nam giới lớn tuổi.

Nhằm đánh giá mối liên quan giữa chế độ ăn uống và tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch nặng ở nam giới trên 75 tuổi, các nhà khoa học từ Đại học Sydney (Úc) đã tiến hành nghiên cứu trên 539 nam giới, được theo dõi trong hơn 5 năm.



Dữ liệu về chế độ ăn uống được đánh giá theo Hướng dẫn Ăn uống lành mạnh của Úc, gồm 23 nhóm thực phẩm.

Chế độ ăn rau, đậu và hải sản giúp giảm nguy cơ bệnh tim ở nam giới lớn tuổi SHUTTERSTOCK

Phân tích cho thấy 3 mô hình ăn uống phổ biến ở những người tham gia là:

Rau - đậu - hải sản

Tùy ý - rau củ có tinh bột - thịt chế biến

Ngũ cốc nguyên hạt - sữa - trái cây

Ăn uống lành mạnh giúp cải thiện sức đề kháng

Nhiều người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với mục đích kiểm soát cân nặng hoặc giảm cân. Nhiều nghiên cứu cho thấy cách ăn uống này không chỉ có lợi cho cân nặng mà còn tác động tích cực đến hệ miễn dịch. Vì nhiều chất dinh dưỡng trong chế độ ăn lành mạnh có tác dụng tăng cường miễn dịch và chống lại viêm nhiễm.

Các chế độ ăn uống lành mạnh đều có xu hướng ưu tiên ăn nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và nhiều loại thực vật khác.

Không những vậy, các món có nguồn gốc động vật như trứng, sữa, thịt nạc và các loại cá béo như cá hồi, cá thu cũng không thể thiếu và góp phần vào chế độ ăn đa dạng. Những món có nhiều đường, tinh bột trắng hay chất béo có hại cần được hạn chế, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Hệ miễn dịch sẽ được cải thiện nhờ chế độ ăn lành mạnh khi chúng ta nạp các dưỡng chất sau:

Chất chống ô xy hóa

Các loại thực vật giàu chất chống ô xy hóa là quả mọng, quả hạch và rau xanh (ảnh) SHUTTERSTOCK

Chất chống ô xy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng khả năng đề kháng và cải thiện chức năng miễn dịch. Các hợp chất này giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do và căng thẳng ô xy hóa.

Bằng chứng dịch tễ học và hướng dẫn chế độ ăn uống cho thấy chế độ ăn nhiều chất chống ô xy hóa có thể bảo tồn sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Lượng chất chống ô xy hóa trong cơ thể thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau, trong đó có cả viêm nhiễm. Các loại thực vật giàu chất chống ô xy hóa là quả mọng, quả hạch và rau xanh.

Người cao tuổi giảm thính lực sử dụng máy trợ thính giúp kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tuần san khoa học Lancet Healthy Longevity cho thấy người giảm thính lực sử dụng máy trợ thính có thể kéo dài tuổi thọ.

Theo đó, sử dụng máy trợ thính thường xuyên có thể giảm gần 25% nguy cơ tử vong sớm, theo trang tin y tế Medical Daily.



Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2050, gần 2,5 tỉ người trên thế giới có thể bị mất thính lực và ít nhất 700 triệu người sẽ cần phục hồi thính giác.

Sống thọ, sống khỏe luôn là mục tiêu hướng đến của con người SHUTTERSTOCK

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mất thính lực không được điều trị dẫn đến giảm tuổi thọ và nhiều tác hại khác, bao gồm sự cô lập với xã hội, trầm cảm và mất trí nhớ.

Các nhà khoa học từ Đại học Nam Califfornia (Mỹ) đã kiểm tra xem liệu phục hồi chức năng bằng máy trợ thính có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm hay không.

Họ đã sử dụng dữ liệu của khoảng 10.000 người tham gia, từ 20 tuổi trở lên, từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia của Mỹ để thực hiện nghiên cứu.

