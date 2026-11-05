Ăn xôi buổi sáng: 3 điều người tiền tiểu đường cần biết

Người tiền tiểu đường không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn xôi khỏi thực đơn. Tuy nhiên, cần hiểu xôi ảnh hưởng thế nào đến đường huyết để có cách ăn phù hợp, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Phần xôi mặn nên hạn chế lạp xưởng, xúc xích và thay bằng trứng, thịt nạc ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi ăn xôi vào buổi sáng, người tiền tiểu đường cần chú ý những điều sau:

Làm đường huyết tăng nhanh

Xôi được làm chủ yếu từ gạo nếp, loại ngũ cốc giàu tinh bột. Sau khi ăn, tinh bột được tiêu hóa và chuyển hóa thành đường glucose, khiến lượng đường trong máu tăng lên. Mức tăng này phụ thuộc vào lượng xôi ăn vào, cách chế biến và những món ăn kèm.

Đối với người tiền tiểu đường, vấn đề cần quan tâm là tình trạng kháng insulin. Đây là hiện tượng các tế bào trong cơ thể giảm khả năng phản ứng với insulin, hoóc môn giúp đưa glucose từ máu vào tế bào, bác sĩ chuyên khoa nội tiết Deborah Wexler tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho biết.

Khi tình trạng này xuất hiện, cơ thể khó kiểm soát lượng đường trong máu hơn, đặc biệt sau những bữa ăn giàu tinh bột. Vì vậy, người tiền tiểu đường nên chú ý đến lượng xôi, chỉ nên ăn ở mức vừa phải.

Ăn xôi cùng món giàu protein và chất xơ

Một sai lầm phổ biến với người tiền tiểu đường là phần xôi của họ chỉ toàn là xôi, không có các món khác như thịt hay rau, dưa. Bữa ăn này thiếu cân đối về dinh dưỡng vì tinh bột chiếm tỷ trọng lớn.

Một cách cải thiện là kết hợp xôi với các món giàu protein như trứng luộc, thịt gà bỏ da, cá hoặc đậu phụ. Protein giúp tạo cảm giác no lâu hơn và hạn chế tốc độ tăng đường huyết. Bên cạnh đó, người tiền tiểu đường nên ăn thêm các loại rau như dưa chuột, cà chua, rau xanh hoặc bông cải xanh. Chẳng hạn, một bữa sáng có thể gồm một phần xôi nhỏ, một quả trứng luộc và một phần rau xanh.

Chú ý các loại topping khác và đồ uống kèm

Xôi thường được kết hợp với đường, dừa nạo, ruốc, xúc xích hoặc lạp xưởng. Những thành phần này không chỉ làm tăng tổng lượng calo mà còn cả đường bổ sung, chất béo hoặc muối trong khẩu phần xôi.

Đặc biệt, người tiền tiểu đường nên hạn chế các loại xôi có thêm nhiều đường vì sẽ khiến đường huyết khó kiểm hơn. Các loại đồ uống như cà phê sữa, trà sữa và nước ngọt cũng nên được hạn chế khi ăn sáng.

Đối với xôi mặn, nên giảm lượng lạp xưởng, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn. Thay vào đó, có thể chọn trứng luộc, thịt gà hoặc cá để bổ sung protein. Những lựa chọn này giúp bữa ăn cân đối hơn, theo Eating Well.