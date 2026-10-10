Ăn xôi mặn mỗi ngày: Đường huyết, huyết áp có bị ảnh hưởng?

Thành phần chính của xôi là gạo nếp, chứa nhiều tinh bột. Sau khi ăn, tinh bột được cơ thể phân giải thành đường glucose và đi vào máu. Vì vậy, một phần xôi lớn có khả năng làm đường huyết tăng đáng kể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Xôi mặn thường có hàm lượng muối cao do có chà bông, lạp xưởng, xúc xích, chả lụa, thịt ướp và nước tương ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đối với huyết áp, thành phần cần chú ý trong phần xôi là lượng muối trong các món ăn kèm. Một phần xôi mặn thường chứa chà bông, lạp xưởng, xúc xích, chả lụa, thịt ướp hoặc được thêm nước tương, các loại nước xốt. Những món này làm tổng lượng muối nạp vào trong bữa ăn tăng lên đáng kể.

Muối chứa nhiều natri. Natri giúp duy trì cân bằng nước và dịch trong cơ thể. Nhưng khi nạp quá nhiều natri, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Hệ quả là làm tăng lượng dịch lưu thông trong mạch máu, từ đó khiến huyết áp tăng, bác sĩ Jennifer Cluett, chuyên gia về huyết áp cao tại trung tâm y tế học thuật Medical Director của Complex Hypertension Clinic (Mỹ), cho biết.

Điều gì xảy ra nếu ăn xôi mặn mỗi ngày?

Nếu khẩu phần vừa phải, món ăn kèm không quá mặn thì ăn xôi mặn hoàn toàn ổn với sức khỏe. Ngược lại, nếu ngày nào cũng ăn một phần xôi lớn cùng nhiều lạp xưởng, xúc xích, chả, hành phi và nước sốt mặn, bữa sáng sẽ chứa khá nhiều tinh bột, calo và muối.

Người huyết áp cao hoặc tiểu đường nên ăn xôi mặn thế nào?

Người bị huyết áp cao hoặc tiểu đường không nhất thiết phải bỏ ăn xôi mặn. Điều quan trọng hơn là kiểm soát khẩu phần và lựa chọn các món ăn kèm hợp lý.

Có thể bắt đầu bằng cách giảm lượng xôi trong mỗi bữa, hạn chế lạp xưởng, xúc xích, chả và các loại thịt chế biến nhiều muối. Đồng thời, nên giảm lượng nước tương và các loại nước sốt mặn. Nếu có thể, hãy ăn thêm rau, dưa leo để bữa sáng cân đối hơn.

Với người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, nếu nhận thấy đường huyết thường xuyên tăng cao sau những bữa ăn nhiều tinh bột, nên trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp, theo Healthline.