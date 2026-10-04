Không ăn ngọt, vì sao đường huyết vẫn cao?

Đường huyết không chỉ chịu ảnh hưởng từ lượng đường thêm vào món ăn mà còn liên quan đến lượng tinh bột và một số yếu tố khác. Vì vậy, một người hầu như không ăn đồ ngọt nhưng vẫn bị đường huyết cao nếu thường xuyên ăn nhiều tinh bột trắng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Không chỉ bánh ngọt hay món có nhiều đường mà món nhiều tinh bột trắng, chẳng hạn hủ tiếu hay phở, cũng dễ làm tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nếu không ăn ngọt mà vẫn mắc tiền tiểu đường, nguyên nhân có thể do ăn nhiều và thường xuyên những món ăn sau:

Cơm trắng

Cơm trắng gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình. Người có nguy cơ tiền tiểu đường không nhất thiết phải bỏ cơm hoàn toàn, nhưng nên chú ý đến lượng ăn.

Gạo trắng đã được xay xát nên chứa ít chất xơ hơn gạo nguyên hạt. Khi ăn quá nhiều cơm trong một bữa, cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu hóa tinh bột thành đường glucose, khiến đường huyết tăng sau bữa ăn.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The BMJ phát hiện những người ăn nhiều cơm trắng sẽ có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cao hơn người ăn ít.

Cách tốt là nên giảm lượng cơm thay vì bỏ hoàn toàn. Bữa ăn có một lượng vừa phải cơm, nhiều rau luộc hoặc rau xào ít dầu, kết hợp với cá, thịt nạc, thịt gà bỏ da, trứng hoặc đậu phụ.

Bún, phở, hủ tiếu

Bún, phở và hủ tiếu thường không có vị ngọt nhưng lại chứa lượng tinh bột đáng kể. Nếu một tô có quá nhiều bún, bánh phở hay hủ tiếu nhưng ít thịt và rau, tổng lượng tinh bột của bữa ăn sẽ khá cao.

Điều quan trọng là không nên đánh giá tác động của món ăn với đường huyết bằng cách chỉ dựa vào độ ngọt. Tinh bột trong cơ thể cuối cùng cũng được phân giải thành đường glucose. Vì vậy, người có nguy cơ tiền tiểu đường vẫn ăn bún hoặc phở được nhưng cần chú ý đến lượng ăn.

Bánh mì trắng

Một ổ bánh mì không có vị ngọt nhưng phần bánh chủ yếu được làm từ bột mì tinh chế. Khi ăn với số lượng lớn, đặc biệt nếu bữa ăn ít rau và protein, lượng tinh bột hấp thu nhanh sẽ tăng lên.

Điều này không có nghĩa người có nguy cơ tiền tiểu đường phải bỏ bánh mì. Nếu thường xuyên ăn bánh mì vào buổi sáng, nên chọn phần bánh nhỏ hơn và kết hợp với trứng, thịt gà, thịt nạc hoặc các loại rau. Khi có điều kiện, các loại bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt sẽ là lựa chọn tốt hơn cho đường huyết, theo Healthline.