Android 13 sắp sao chép tính năng âm nhạc mới của Apple

Android Police đã chia sẻ một mô hình demo giao diện người dùng được cho là tính năng mới trong Android 13, gắn nhãn là quy trình làm việc “Media TTT” - trong đó TTT là tap to transfer, tạm hiểu là nhấn để chuyển.

Ảnh chụp màn hình hiển thị một thông báo nhỏ ở đầu, có nội dung “Move closer to play on DEMO” trong một hình ảnh và “Playing on DEMO” ở một hình ảnh khác.

Chức năng này có thể hoạt động tương tự như tính năng Hand off audio trên loa thông minh HomePod của Apple, vốn cho phép người dùng giữ iPhone hoặc iPod Touch gần HomePod để đặt loa làm đầu ra.





Tính năng Hand off audio kết hợp Wi-Fi và Bluetooth, nhưng không rõ Google sẽ sử dụng cơ chế nào nếu chức năng này thực sự được đưa vào Android 13. Google có thể sử dụng Chromecast hoặc Bluetooth, nhưng không rõ nó sẽ sử dụng công nghệ nào để chia sẻ tập tin.

Rõ ràng mục tiêu của tính năng mới là cho phép người dùng smartphone Android dễ dàng chuyển nhạc từ điện thoại của họ sang thiết bị khác, có thể dành cho loa Nest hoặc thiết bị Chromecast.

Dự kiến, Android 13 có thể sẽ bắt đầu được phát hành vào mùa thu năm nay, với các bản xem trước dành cho nhà phát triển và bản beta xuất hiện trong những tháng tới. Android 12L được cho là sẽ ra mắt vào cuối quý 1/2022, trong khi Android 12 vẫn đang được triển khai dần đến các sản phẩm trên thị trường.