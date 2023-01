Angela Phương Trinh: Muốn làm nghệ thuật nghiêm túc, nói không với thị phi

Angela Phương Trinh (sinh năm 1995) được khán giả biết đến với những vai diễn trong các phim như Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí, Mùa hè sôi động… Tham gia đóng phim từ khi còn bé, với diễn xuất duyên dáng, cô được công chúng yêu mến và kỳ vọng sẽ là gương mặt triển vọng của điện ảnh nước nhà trong tương lai. Tuy nhiên, sau một thời gian, Angela Phương Trinh lại gây chú ý với những ồn ào từ chuyện ăn mặc đến phát ngôn gây tranh cãi. Vài năm gần đây, nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trên phim ảnh, sự kiện. Thay vào đó, cô tập trung đi chùa, làm các công tác thiện nguyện.

Trò chuyện cùng Tú Vi trong chương trình Tay phải tay trái, Angela Phương Trinh tiết lộ về lý do tạm rời làng giải trí khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp để dấn thân vào con đường kinh doanh. Diễn viên Người mẹ nhí trải lòng: “Lúc trước mình cứ nghĩ chỉ cần sống an toàn thôi vì cảm thấy showbiz phức tạp quá nên quay về tu tập 5 năm. Thời gian đó, tôi ăn chay trường và sống khá khép kín. Tôi cũng không có nhiều mối quan hệ bên ngoài, kể cả trong nghệ thuật nên luôn mong muốn có cơ hội để gặp được một người vững chãi về kinh tế và giỏi về kinh doanh để chỉ dẫn cho mình. May mắn tôi đã gặp được một vài người giúp đỡ khiến mình thay đổi. Hiện tại tôi thấy mình hoạt bát hơn, năng nổ hoạt động trở lại. Tôi kinh doanh để hy vọng giúp đỡ được nhiều người hơn nên lần trở lại này chắc chắn không phải chiêu trò mà tự ý thức được phải làm hình ảnh tốt hơn”.

Angela Phương Trinh nói thêm, việc tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm khiến nữ diễn viên đối mặt với nhiều sóng gió. Người đẹp tâm sự trong các mối quan hệ hoặc những tình huống phải ứng xử với mọi người, cô thường xử lý theo bản năng. Dần dần, nữ diễn viên cảm thấy điều đó không đúng đắn và nhân quả đến với bản thân. "Lúc đó tôi khép kín, sợ tạo nên những điều không hay trong môi trường nghệ thuật nên mình chuyển hẳn sang tu tập", cô tâm sự.





Được biết, từ sau vai diễn Hạ Quyên phim Glee, Angela Phương Trinh dần vắng bóng trong làng điện ảnh vì chưa tìm được kịch bản thật sự phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, "đánh tiếng" cho việc trở lại làng giải trí trong thời gian tới.

Chia sẻ về những lùm xùm bản thân từng đối mặt, sao phim Taxi anh tên gì thẳng thắn: “Nếu khán giả không đồng tình thì chắc chắn phải tự nhìn lại mình. Con người cũng không toàn diện nên phải luôn cố gắng nhìn lỗi, sau đó sửa sai và cố gắng thật nhiều hơn. Hiện tại, tôi đang cố gắng từng ngày để cập nhật và đổi mới hình ảnh tốt, đem đến cho nghệ thuật những sản phẩm chất lượng, đặc biệt là nói không với thị phi”.

Người đẹp tiết lộ thêm, nhiều người khuyên cô rằng vẻ đẹp thanh mảnh, nhẹ nhàng và dịu dàng vẫn phù hợp với mình nhất. Angela Phương Trinh cũng thấy điều đó hợp lý, tốt cho hình ảnh của bản thân. Đó là lý do cô quyết định ngưng tập gym và giảm cân để vóc dáng thon thả, diện được đa dạng trang phục.