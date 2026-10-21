Angelababy trải lòng khi bị chê già

Theo HK01, trong một buổi phát trực tuyến quảng bá thương hiệu mỹ phẩm gần đây, dù vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài thanh lịch, Angelababy đã không giấu được cảm xúc thật khi nhắc đến làn da và những dấu hiệu thời gian trên gương mặt.

“Bây giờ máy quay thực sự rất sắc nét, hơn nữa yêu cầu của mọi người cũng rất cao. Chỉ cần bạn có nếp nhăn quanh mắt, có rãnh cười là bị nói trông già đi. Tôi cảm thấy chuyện này thật khó khăn, muốn khóc quá. Ngay lúc này tôi cũng muốn khóc”, nữ diễn viên bộc bạch.

Câu chuyện của Angelababy nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh luận diện rộng trên các diễn đàn mạng xã hội, thu hút lượng lớn tương tác từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng công chúng đang đặt ra một tiêu chuẩn kép quá bất công đối với phụ nữ nói chung và nghệ sĩ nữ nói riêng. Việc con người già đi theo thời gian là một quy luật sinh học tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Thế nhưng, khi đặt dưới ống kính của sự xăm xoi, từng nếp nhăn nhỏ, từng dấu vết của tuổi tác lại khiến các ngôi sao luôn phải sống trong nỗi sợ hãi về sự tàn phai của nhan sắc.

Nhan sắc ở tuổi 37 của Angelababy trong một buổi quảng bá thương hiệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIVESTREAM BIOLAB

Sự nghiệp của Angelababy sau hơn 15 năm hoạt động

Song song với những phản ứng về ngoại hình, chặng đường hoạt động nghệ thuật của Angelababy trong những năm gần đây cũng ghi nhận nhiều biến động. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2022, các hoạt động giải trí của cô bước vào giai đoạn chững lại. Đến cuối năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục vướng vào tranh cãi dư luận khi xuất hiện tại chương trình biểu diễn của ca sĩ Lisa ở hộp đêm Crazy Horse (Pháp). Sự việc khiến cô chịu làn sóng phản ứng từ công chúng và bị hạn chế xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong một khoảng thời gian.

Từ cuối năm 2024, Angelababy trở lại tham dự các sự kiện thời trang và hoàn tất một số dự án phim truyền hình, trong đó có tác phẩm Tương tư lệnh. Trong mảng thương mại, cô tiếp tục hợp tác với một số thương hiệu trong vai trò đại diện quảng cáo. Tuy nhiên, ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, các dự án có sự tham gia của Angelababy vẫn nhận về những ý kiến trái chiều từ người xem.

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp, Angelababy bắt đầu tiếp xúc với công việc làm mẫu ảnh từ năm 14 - 15 tuổi trước khi chuyển sang con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nhờ sở hữu nét đẹp lai Trung - Đức, cô nhanh chóng trở thành gương mặt xuất hiện thường xuyên trên các ấn phẩm tạp chí và sàn diễn thời trang. Cô ký hợp đồng với Tập đoàn giải trí Avex Group, đồng thời đảm nhận vai trò người mẫu độc quyền cho một số tạp chí Nhật Bản. Đến năm 2007, nữ diễn viên bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất.

Ở thời điểm hiện tại, Angelababy lựa chọn lối sống kín tiếng. Sau khi ly hôn, cô tập trung phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con trai và sắp xếp lại lịch trình công việc. Trong buổi giao lưu trực tuyến, nữ diễn viên cho biết ưu tiên lớn nhất của cô hiện nay là gia đình và con nhỏ, đồng thời giữ thái độ cởi mở nhưng không đặt chuyện tình cảm cá nhân lên hàng đầu.