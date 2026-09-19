Angelababy sắp làm đám cưới với doanh nhân giàu có?

Ngày 18.9, Sohu đưa tin làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước tin đồn Angelababy đã tìm được bến đỗ mới. Người đàn ông được cho là bạn đời của cô không hoạt động trong giới giải trí, sở hữu tiềm lực tài chính đáng kể nhưng đặc biệt kín tiếng và gần như không xuất hiện trước công chúng.

Angelababy vướng tin tái hôn, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý

Theo những thông tin đang lan truyền, Angelababy và vị doanh nhân này đã âm thầm hẹn hò trong vài năm. Một nguồn tin cho biết nữ diễn viên cuối cùng đã gặp được người "thực sự thấu hiểu và trân trọng cô", đồng thời cho rằng Huỳnh Hiểu Minh từng không biết trân trọng và cuối cùng đánh mất vợ cũ.

Nguồn tin cũng tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh đã nghe về chuyện tái hôn của vợ cũ và danh tính bạn đời mới của Angelababy. Tuy nhiên, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp được cho là không có thiện cảm với người này. Anh thậm chí không muốn con trai Tiểu Hải Miên sống chung với cha dượng nếu Angelababy thực sự bước vào cuộc hôn nhân mới.

Angelababy vướng tin tái hôn Ảnh: AFP

Đáng chú ý, trước khi thông tin này xuất hiện, Huỳnh Hiểu Minh từng có những chia sẻ gây chú ý trong cuộc phỏng vấn ngày 10.9. Nam diễn viên đề cập đến sự vô ơn của một số người từng nhận được sự giúp đỡ từ anh. Phát ngôn nhanh chóng khiến một bộ phận cư dân mạng suy đoán anh đang ám chỉ Angelababy. Dù vậy, Huỳnh Hiểu Minh không trực tiếp nhắc tên vợ cũ.

Trong thời gian chung sống với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy thăng tiến mạnh mẽ và cô dần trở thành một trong những nữ diễn viên hạng A nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người sau đó được cho là ngày càng xa cách và cuối cùng kết thúc bằng ly hôn. Một số nguồn tin thân cận với cặp đôi từng tuyên bố thỏa thuận ly hôn của họ có những điều khoản nghiêm ngặt nhằm đảm bảo con trai có thể trưởng thành trong môi trường an toàn, ổn định và hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ việc cha mẹ chia tay.

Sohu trước đây từng đăng tải thông tin cho rằng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã thống nhất 10 điều kiện liên quan đến con trai sau khi ly hôn. Những điều khoản được nhắc đến bao gồm không tranh giành quyền nuôi con, không để con bị cuốn vào mâu thuẫn giữa người lớn, không tranh chấp tài sản và không tung ra những thông tin gây tổn hại đến đối phương hoặc gia đình hai bên sau khi đường ai nấy đi. Hai người cũng được cho là chia đều chi phí sinh hoạt và học tập của con, luân phiên chăm sóc cậu bé trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, đồng thời phối hợp trong việc mua đồ chơi và tổ chức các chuyến đi cho con mỗi năm.

Dù Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã lựa chọn con đường riêng, nhiều nguồn tin trong những năm qua cho rằng gia đình nam diễn viên vẫn dành nhiều tình cảm cho con dâu cũ. Từ cuối năm 2024, xuất hiện tin đồn cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh muốn con trai tái hợp Angelababy sau khi anh chia tay người mẫu Diệp Kha.

Một số nguồn tin còn tuyên bố cha mẹ nam diễn viên từng nói Angelababy là người phụ nữ duy nhất họ công nhận là con dâu, thậm chí ảnh cưới của cặp đôi được cho là vẫn được trưng bày tại nhà của ông bà và cha mẹ ngôi sao phim Tân lộc đỉnh ký ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Không chỉ vậy, Angelababy còn được nhận xét có tính cách rất giống mẹ Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên vốn có mối quan hệ gần gũi với mẹ, một số ý kiến cho rằng đây có thể từng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hình mẫu người bạn đời lâu dài mà anh tìm kiếm.