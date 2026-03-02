Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/03/2026 16:34 GMT+7

Một lời chúc sinh nhật công khai từ Lý Thần đã làm dấy lên nghi vấn Angelababy và nam diễn viên đang bí mật hẹn hò, trong bối cảnh vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh được cho là gặp nhiều khó khăn tại thị trường Trung Quốc đại lục, Kbizoom đưa tin ngày 1.3.

Tin đồn hẹn hò xoay quanh AngelababyLý Thần một lần nữa bùng lên sau khi nam diễn viên chúc mừng sinh nhật lần thứ 37 của cô vào ngày 28.2. Đây là năm thứ hai liên tiếp bạn trai cũ của Phạm Băng Băng gửi lời chúc công khai dành cho người đẹp phim Tương tư lệnh.

Tình bạn nhiều năm hay mối quan hệ yêu đương bí mật?

Theo trang tin 163, Lý Thần là ngôi sao hạng A duy nhất của làng giải trí Hoa ngữ gửi lời chúc mừng Angelababy trong năm nay. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt khi vị thế hiện tại của Angelababy trong ngành giải trí đã bị sụt giảm.

Angelababy đang hẹn hò với bạn trai cũ của Phạm Băng Băng? - Ảnh 1.

Angelababy và Lý Thần đã có hơn một thập kỷ hợp tác trong chương trình thực tế Keep Running

Ảnh: kbizoom

Năm 2023, nữ diễn viên vướng tranh cãi sau khi tham dự màn biểu diễn của Lisa (BlackPink) tại hộp đêm thoát y ở Paris (Pháp) và bị cho là chịu "lệnh cấm mềm". Kể từ đó, sự nghiệp của Angelababy tại Trung Quốc đại lục đã suy giảm đáng kể. Nhiều thương hiệu và dự án giải trí giữ khoảng cách, trong khi cô hiếm khi nhận được sự ủng hộ công khai từ đồng nghiệp. Chính vì vậy, lời chúc sinh nhật của Lý Thần càng trở nên đáng chú ý.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi phải chăng tình bạn lâu năm giữa hai người đã phát triển thành mối quan hệ tình yêu. Một số ý kiến cho rằng bài đăng sinh nhật có thể là cách ngầm xác nhận chuyện tình cảm đã được giữ kín suốt gần 2 năm qua. Tin đồn hẹn hò giữa Angelababy và Lý Thần từng xuất hiện vào tháng 4.2024 khi các blogger giải trí cho rằng họ đang bí mật qua lại. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng về những đồn đoán này.

Angelababy đang hẹn hò với bạn trai cũ của Phạm Băng Băng? - Ảnh 2.

Hình ảnh thân thiết của hai nghệ sĩ trong những buổi ghi hình phía sau hậu trường

Ảnh: Sina

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng đây chỉ đơn thuần là tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ. Angelababy và Lý Thần đã hợp tác hơn 10 năm trong chương trình truyền hình thực tế ăn khách Keep Running. Sự thân thiết của họ thể hiện rõ trong suốt quá trình tham gia chương trình, song chưa từng bị gắn với tin đồn tình cảm, đặc biệt trong thời gian Angelababy còn hôn nhân.

Lý Thần từng công khai chia sẻ Angelababy là mẫu người lý tưởng của mình, trong khi nữ diễn viên cũng nhiều lần gọi anh là một trong những đồng nghiệp đáng tin cậy nhất trong ngành. Những phát biểu này hiện được nhắc lại khi nghi vấn hẹn hò tái xuất.

Angelababy đang hẹn hò với bạn trai cũ của Phạm Băng Băng? - Ảnh 3.

Công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật Angelababy giữa tâm điểm dư luận, Lý Thần đang thể hiện sự ủng hộ với tư cách một người bạn, hay hé lộ một mối duyên mới?

Ảnh: Sohu

Hiện chưa rõ lời chúc sinh nhật của Lý Thần là tín hiệu của một mối quan hệ mới hay chỉ thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn cũ. Tuy nhiên, việc anh công khai gửi lời chúc trong thời điểm Angelababy ít nhận được sự ủng hộ từ giới giải trí đã làm gia tăng sự tò mò của công chúng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
