Angelababy ghi điểm với hình ảnh tận tụy dành cho con

Angelababy mặc một chiếc hoodie Miu Miu phiên bản phổ thông, không có trợ lý đi cùng và tự mình đến đón con tan học. Cô cúi xuống trò chuyện thân mật với con, biểu cảm tự nhiên và thoải mái. Nhiều người còn ví Angelababy trông trẻ như nữ sinh trung học.

Cuộc sống sau màn ảnh của bà mẹ nổi tiếng

Những hình ảnh đời thường như vậy tiếp tục củng cố hình tượng bà mẹ tận tâm, tự tay chăm con của người đẹp 8X, đặc biệt khi theo lời người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên cô được bắt gặp trong hoàn cảnh tương tự.

Angelababy diện trang phục giản dị, tự tay đón con trai tan học tại Quảng Đông Ảnh: Sohu

Từ năm 2023 - 2025, Angelababy liên tục bị bắt gặp tại Thượng Hải và Hồng Kông trong những lần đưa đón Tiểu Hải Miên. Cô còn tham gia đều đặn vào nhóm phụ huynh của con với danh xưng "mẹ của Max", khiến nhiều người thích thú và trêu rằng "ngôi sao nổi tiếng cũng phải trả lời 'đã nhận được' như bao phụ huynh khác".

Tiểu Hải Miên từng khen ngợi: "Mẹ lúc nào cũng là người đẹp nhất". Tháng 8.2025, Angelababy gây chú ý khi để mặt mộc, tự đẩy hành lý và đưa con sang Hồng Kông làm thủ tục chuyển trường quốc tế - hình ảnh được nhận xét mang đậm dáng vẻ của một bà mẹ bình thường, hết lòng vì con.

Dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng Angelababy luôn năng động, tháo vát trong việc chăm sóc con trai Ảnh: Sohu

Sau ly hôn, Angelababy vẫn giữ quan hệ hòa thuận với gia đình chồng cũ. Tháng 11.2025, cô được bắt gặp đi ăn cùng mẹ của Huỳnh Hiểu Minh, nhận nhiều lời khen vì biết cách "giữ sợi dây kết nối vô hình của tình thân". Phong cách ăn mặc bình dân và vẻ ngoài mộc mạc của cô cũng được xem là minh chứng cho một cuộc sống nuôi con thực tế, không hào nhoáng.

Từ sau sự cố liên quan đến show diễn thoát y Crazy Horse, hoạt động nghệ thuật của Angelababy giảm đáng kể. Việc cô liên tục bị bắt gặp trong những khoảnh khắc đời thường khiến một số ý kiến cho rằng đây có thể là cách duy trì độ nhận diện.

Bé Tiểu Hải Miên được nhận xét thừa hưởng những nét đẹp nhất của cha mẹ nổi tiếng Ảnh: Weibo Angelababy

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích thiếu trách nhiệm làm cha do ít xuất hiện cùng con. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trung lập cho rằng không xuất hiện trước truyền thông không đồng nghĩa với việc thiếu vai trò làm cha. Minh chứng là vào tháng 10.2025, anh từng được bắt gặp chơi cờ vua và trò chuyện thân mật với con trên phim trường, khẳng định sự hiện diện trong quá trình nuôi dưỡng.

Dù nhận được nhiều lời khen vì biết dung hòa mối quan hệ của con với gia đình nhà nội, Angelababy cũng được nhắc nhở nên cẩn trọng để những khoảnh khắc đời thường không bị khai thác thái quá, trở thành đề tài bàn tán ngoài ý muốn.