'Người chống lưng' cho Angelababy sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Những năm gần đây, Angelababy liên tiếp trải qua nhiều biến cố. Từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh, những tranh cãi trên mạng xã hội, việc mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo cho đến tình trạng bị hạn chế xuất hiện trên các nền tảng, nữ diễn viên được cho là đã chịu tổn thất lên tới hơn 180 triệu nhân dân tệ.

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, Angelababy đối mặt với nhiều biến động về hình ảnh và sự nghiệp Ảnh: Reuters

Khi sự nghiệp gặp khó khăn, không ít người từng thân thiết với cô trong giới giải trí dần giữ khoảng cách. Thế nhưng đúng lúc công chúng cho rằng cái tên Angelababy sẽ chìm vào quên lãng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Sau biến cố hôn nhân, Angelababy dần lấy lại vị thế

Ngày 13.6, Trần Hách bất ngờ xuất hiện trong buổi livestream của Angelababy. Nam diễn viên liên tục gửi quà tặng với tổng giá trị khoảng 300.000 nhân dân tệ, giữ vị trí người ủng hộ nhiều nhất trong buổi phát sóng. Anh còn để lại lời nhắn ngắn gọn nhưng gây chú ý: "Nhất định phải ủng hộ em gái của tôi". Chính động thái này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về tình bạn giữa các thành viên thế hệ đầu chương trình Keep Running.

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không nhận được làn sóng cảm thông từ người hâm mộ và đánh mất nhiều dự án phim ảnh. Từ nửa cuối năm 2024, người đẹp 8X bắt đầu thử sức với lĩnh vực livestream bán hàng. Không chiến dịch truyền thông rầm rộ, không tuyên bố trở lại hoành tráng, cô xuất hiện một cách âm thầm và tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm.

Nhiều người cho rằng việc một ngôi sao từng thuộc nhóm nghệ sĩ hạng A chuyển sang livestream bán hàng là dấu hiệu của sự xuống dốc. Tuy nhiên, kết quả lại cho thấy điều ngược lại. Tháng 1.2026, một buổi phát sóng do Angelababy dẫn dắt thu hút hơn 50 triệu lượt xem và ghi nhận doanh số khoảng 83 triệu nhân dân tệ, phá vỡ kỷ lục của nền tảng. Cùng năm, cô tiếp tục xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu Đông ở Paris (Pháp), đánh dấu sự trở lại trên sân khấu thời trang quốc tế.

Những tín hiệu tích cực cho thấy Angelababy đang từng bước xây dựng lại sự nghiệp theo cách riêng. Việc Trần Hách xuất hiện trong livestream của Angelababy cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nam diễn viên hiện có cuộc sống gia đình ổn định bên vợ là Trương Tử Huyên và hai con gái. Chính vì vậy, hành động ủng hộ Angelababy hoàn toàn không bị gắn với các suy đoán tình cảm mà được nhìn nhận đơn thuần là sự động viên từ một người bạn.

Bản thân Trần Hách cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi vướng phải các tranh cãi đời tư trong quá khứ. Có lẽ vì từng nếm trải cảm giác bị dư luận chỉ trích nên anh hiểu hơn ai hết giá trị của việc được người khác công khai ủng hộ trong lúc khó khăn.

Gắn bó từ những ngày đầu của Keep Running, Trần Hách và Angelababy xây dựng tình bạn bền chặt, thậm chí còn từng đóng cặp trên màn ảnh Ảnh: Chụp màn hình phim Love on the Cloud

Khoản quà tặng trị giá 300.000 nhân dân tệ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện một thái độ rõ ràng: anh sẵn sàng đứng về phía bạn mình. Điều này cũng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về sự cổ vũ của Lý Thần và Trịnh Khải, hai thành viên khác của Keep Running đời đầu. Theo thông tin được tiết lộ, hồi tháng 3.2026, Angelababy, Trần Hách, Lý Thần và Trịnh Khải đã có buổi gặp mặt riêng tại Thượng Hải. Khác với Trần Hách, Lý Thần và Trịnh Khải lựa chọn cách thể hiện tình bạn kín đáo hơn.

Từ khi Keep Running mùa đầu tiên phát sóng năm 2014 đến nay đã tròn 12 năm. Các thành viên năm ấy đều đã có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Người thành công trong hôn nhân, người chuyển hướng sự nghiệp, người từng trải qua những biến cố lớn trước công chúng. Trong môi trường giải trí vốn nổi tiếng khắc nghiệt, những mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ là điều không dễ dàng.