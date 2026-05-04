Drama bùng nổ: Fan Bạch Lộc tấn công, đòi khởi kiện phía Angelababy

Theo thông tin lan truyền, tranh cãi bắt nguồn từ những phát ngôn trong chương trình Keep Running (Running Man bản Trung) phát sóng đầu tháng 5.2026. Trong chương trình, Bạch Lộc đã đùa rằng các thành viên kỳ cựu như Lý Thần và Trịnh Khải là "những người già đầy nhiệt huyết", đồng thời nhắc đến chiến thuật thi đấu nhẹ nhàng, không đặt nặng thắng thua. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng cách nói này chưa thực sự tôn trọng các thành viên lâu năm.

Tranh cãi bắt nguồn từ vị trí nữ trung tâm trong 'Keep Running'

Từ đây, cộng đồng fan hai bên bắt đầu so sánh, trong đó người hâm mộ Angelababy - cũng là thành viên của Keep Running, nhắc lại những hình ảnh Angelababy tham gia ghi hình trong điều kiện khắc nghiệt, như lăn xả trong bùn đất hay vẫn làm việc dù không ở trạng thái thể chất tốt. Những dẫn chứng này được đưa ra nhằm khẳng định sự chuyên nghiệp và vị thế lâu năm của nữ nghệ sĩ trong chương trình.

Bạch Lộc xuất hiện trong các mùa gần đây và nhanh chóng trở thành gương mặt hút fan cho Keep Running, bên cạnh đàn chị Angelababy Ảnh: Sohu

Ở chiều ngược lại, fan Bạch Lộc cho rằng thần tượng của họ đang góp phần cải thiện sức hút và tỷ suất người xem gần đây của chương trình. Đồng thời, họ cũng phản đối các bình luận tiêu cực, cho rằng phía fan đối phương đã lan truyền sai lệch những thông tin như "tranh giành tài nguyên" hay "được ưu ái quá mức".

Trong khi đó, người hâm mộ Angelababy vẫn giữ quan điểm rằng vị trí của cô trong chương trình là không thể thay thế, đồng thời đặt nghi vấn về mức độ lăn xả của Bạch Lộc trong quá trình ghi hình.

Sự thay đổi dàn cast khiến khán giả so sánh vai trò giữa Bạch Lộc và Angelababy Ảnh: Sohu

Căng thẳng leo thang khi một bộ phận fan Bạch Lộc kêu gọi công ty quản lý tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản bị cho là lan truyền thông tin sai lệch xuất phát từ phía Angelababy. Họ yêu cầu công bố tiến độ xử lý trước tháng 6, đồng thời đặt câu hỏi về việc nhiều tài khoản bị tố cáo trước đó vẫn chưa được cập nhật kết quả.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia pháp lý, để khởi kiện liên quan đến danh dự cá nhân cần có đủ các yếu tố như hành vi vi phạm, yếu tố cố ý và hậu quả cụ thể. Trong trường hợp này, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy Angelababy trực tiếp liên quan đến hành vi xâm phạm, do đó yêu cầu từ phía người hâm mộ còn thiếu cơ sở vững chắc.

Mâu thuẫn giữa hai nhóm fan của Bạch Lộc và Angelababy xuất phát từ việc vị trí "gương mặt nữ trung tâm" trong chương trình Keep Running dần có sự thay đổi qua các mùa phát sóng.

Những tranh luận về "chị cả gameshow" liên tục nổ ra mỗi khi Bạch Lộc và Angelababy xuất hiện Ảnh: Sohu

Trong nhiều năm, Angelababy được xem là nhân tố nữ nổi bật, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình nhờ hình ảnh năng động, lăn xả và có độ nhận diện cao với khán giả. Chính vì vậy, cô thường được nhắc đến như "chị cả" trong dàn cast nữ của show.

Tuy nhiên, khi chương trình có sự điều chỉnh về đội hình, Bạch Lộc xuất hiện và nhanh chóng trở thành gương mặt nữ chủ chốt ở các mùa gần đây. Sự thay đổi này khiến một bộ phận khán giả đặt ra câu hỏi về việc ai đang thực sự giữ vai trò trung tâm, từ đó kéo theo nhiều ý kiến so sánh.

Người hâm mộ Angelababy cho rằng vị thế của thần tượng được xây dựng trong thời gian dài, khó có thể thay thế chỉ trong một vài mùa phát sóng. Ngược lại, fan Bạch Lộc lại nhận định sự xuất hiện của cô mang đến màu sắc mới, góp phần duy trì sức hút cho chương trình ở giai đoạn hiện tại.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận này đã khiến tranh cãi dần leo thang, đặc biệt mỗi khi chương trình phát sóng tập mới hoặc xuất hiện những tình huống gây bàn luận. Tuy vậy, nhiều ý kiến trung lập cho rằng đây là sự thay đổi mang tính tự nhiên của một chương trình giải trí lâu năm, khi các thế hệ nghệ sĩ kế tiếp nhau tham gia và tạo dấu ấn riêng.