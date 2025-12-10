Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc kiếm được 74 tỉ đồng cho mỗi bộ phim?

Sohu đưa tin hôm 9.12, mức thù lao của sao Hoa ngữ đang hình thành sự phân tầng rõ rệt. Trong nhóm "hoa 95" - những nữ diễn viên sinh sau năm 1995 và thuộc tuyến đầu như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân có mức cát sê cao nhất, khoảng 20 triệu tệ mỗi bộ phim (tương đương 74 tỉ đồng). Nhóm diễn viên đang lên như Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch, Châu Dã thường nhận mức 8 đến 12 triệu tệ (khoảng 30 đến 50 tỉ đồng). Phần còn lại gồm diễn viên trung tuyến và tân binh thường chỉ nhận vài triệu tệ, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh xứ Trung.

Nghệ sĩ Trung Quốc không còn 'ngồi mát ăn bát vàng' như trước

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi nhớ lại thời kỳ "thù lao trên trời" từng làm chao đảo Cbiz, khi mức cát sê vượt xa giới hạn của thị trường và năng lực nghệ sĩ. Giai đoạn đó, cả phim ảnh lẫn show truyền hình đều chứng kiến nhiều trường hợp được trả thù lao cao vượt chuẩn.

CEO nền tảng iQiyi - ông Cung Vũ, từng tiết lộ rằng vào khoảng năm 2018, thù lao cao nhất cho một bộ phim truyền hình từng vượt 1,5 tỉ tệ (khoảng 5,6 nghìn tỉ đồng), còn mặt bằng chung dao động từ 800 triệu đến 1,2 tỉ tệ (khoảng 3.000 đến 4.500 tỉ đồng). Đây được xem là "căn bệnh cố hữu" của ngành giải trí thời điểm đó.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên trẻ được săn đón hàng đầu hiện nay của điện ảnh Hoa ngữ Ảnh: Weibo Triệu Lộ Tư

Nhiều ví dụ đến nay vẫn gây bức xúc, chẳng hạn như vụ "hợp đồng âm dương" của Trịnh Sảng với tổng thù lao 1,16 tỉ tệ (khoảng 4.330 tỉ đồng) chỉ cho 77 ngày quay, trung bình hơn 2 triệu tệ (khoảng 7,46 tỉ đồng) mỗi ngày; Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa được cho là nhận 50 triệu tệ (khoảng 187 tỉ đồng) mỗi người khi đóng Như Ý truyện; Tôn Lệ được trả hơn 60 triệu tệ (khoảng 224 tỉ đồng) cho Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn; Châu Đông Vũ và La Tấn lần lượt nhận hơn 100 triệu và 77 triệu tệ (khoảng 373,2 tỉ đồng và 287,4 tỉ đồng) cho Hậu trường bí mật; Vương Thiên Nguyên và Dương Thước cũng nằm trong danh sách thù lao vài chục triệu tệ khi đóng phim truyền hình.

Ngành công nghiệp giải trí cũng đầy rẫy vấn đề. Triệu Vy và Thư Kỳ từng bị phát hiện vi phạm quy định về thù lao khi tham gia show truyền hình Nhà hàng Trung Hoa và bị yêu cầu hoàn trả tới 40 triệu tệ (khoảng 149,3 tỉ đồng).

Trước câu hỏi liệu thù lao 20 triệu tệ của các "hoa 95" có thật sự là cú lao dốc của cát sê ngành giải trí hay không, nhà sản xuất Hoa Bối đã xác nhận: "Mức cát sê hiện tại đúng là đã giảm đáng kể so với trước đây, đồng thời xuất hiện sự phân hóa rõ rệt theo danh tiếng nghệ sĩ và loại hình dự án".

Theo Hoa Bối, các diễn viên thế hệ 1995 đang là lực lượng nòng cốt của dòng phim cổ trang và phim thần tượng - thể loại có vốn đầu tư lớn. Vì vậy, thù lao của họ ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, con số 20 triệu tệ hoàn toàn phù hợp mặt bằng chung. Những trường hợp có thể vượt mốc 30 triệu tệ chỉ xảy ra khi bộ phim trở thành hiện tượng, như trường hợp Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư.

Nhiều khán giả nhận định rằng nhóm diễn viên "hoa 95" tuy chưa thực sự xuất sắc về diễn xuất nhưng vẫn bỏ túi mức cát sê cao ngất ngưởng Ảnh: iqiyi

Một điểm đáng chú ý khác là một số diễn viên thuộc thế hệ 8X đình đám trước đây đang đối mặt tình trạng "ngược dòng". Vì tuổi tác không còn phù hợp với dòng phim thần tượng hay cổ trang, thù lao của họ đôi khi thấp hơn các "hoa 95", chỉ khoảng dưới 20 triệu tệ. Nhiều nghệ sĩ còn chủ động giảm cát sê để chuyển hướng sang các bộ phim chính kịch nhằm mở rộng khả năng diễn xuất.

Về phương thức thanh toán, ngành phim ảnh cũng đã thay đổi đáng kể. Hoa Bối cho biết mô hình thù lao cố định kèm chia lợi nhuận gần như không còn tồn tại do rủi ro pháp lý cao và quy định thuế siết chặt. Hiện tại, toàn ngành gần như chỉ dùng hình thức trả cát sê trọn gói, quy trình tài chính minh bạch và chuẩn hóa hơn.

Theo nhận định của nhà sản xuất Hoa Bối, đây là giai đoạn lý tính nhất của ngành giải trí Trung Quốc trong 10 - 20 năm qua. Sau khi "bong bóng lưu lượng" tan biến, thị trường đang chuyển sang hướng chuẩn hóa, coi trọng nội dung và giá trị nghệ thuật, tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung vào nghề và thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển bền vững.