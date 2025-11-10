Triệu Lộ Tư phải đánh đổi những gì để thoát khỏi công ty quản lý cũ?

Tối 8.11, concert sinh nhật của Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý. Sự kiện được tổ chức như một buổi giao lưu với người hâm mộ nhưng nhanh chóng trở thành cột mốc trong sự nghiệp khi cô chính thức thông báo kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Những bất ổn về sức khỏe và sự nghiệp đang dần khép lại

Triệu Lộ Tư bật khóc khi tuyên bố chấm dứt hợp tác với công ty quản lý cũ ngay trên sân khấu concert mừng tuổi mới Ảnh: Kbizoom

Nữ diễn viên gây ấn tượng với sân khấu được đầu tư, trang phục lộng lẫy và màn trình diễn kết hợp giữa ca hát và diễn xuất. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi là khi cô dừng lại giữa tiếng reo hò để nói: "Hai tháng trước, tôi thực sự nghĩ rằng mình không thể làm diễn viên nữa. Hôm nay được đứng đây, tôi rất hạnh phúc. Dù có bệnh cũng không sao, vì tôi vẫn được làm điều mình muốn".

Câu nói khiến bầu không khí lắng xuống. Và khi Lộ Tư nghẹn ngào gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn studio mới của chúng tôi, cảm ơn công ty mới. Cảm ơn rất nhiều", khán giả hiểu rằng cô đang khép lại một giai đoạn dài gắn bó với công ty cũ.

Nữ diễn viên từng phải tạm dừng hoạt động quảng bá và điều trị sức khỏe kéo dài vì mâu thuẫn với công ty quản lý cũ Ảnh: Instagram rooosyzh09

Theo Kbizoom, những tháng gần đây của Triệu Lộ Tư không hề yên ả. Cô phải điều trị sức khỏe kéo dài và tạm ngưng mọi hoạt động quảng bá do tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Mâu thuẫn được cho là xoay quanh quyền kiểm soát sáng tạo, định hướng hình ảnh và mức độ tự chủ trong lựa chọn dự án.

Quyết định rời khỏi công ty quản lý cũ, Triệu Lộ Tư phải đối mặt với nhiều thử thách không hề dễ dàng. Người đẹp 9X chấp nhận từ bỏ sự ổn định từ ê kíp cũ, bao gồm hệ thống hỗ trợ quen thuộc và lịch trình vốn được vận hành trơn tru suốt nhiều năm. Không những vậy, cuộc chia tay ồn ào này còn tác động mạnh đến giá trị thương mại của cô. Tất cả những điều này là sự đánh đổi lớn mà Triệu Lộ Tư phải chấp nhận để giành lại quyền tự chủ trong sự nghiệp.

Người hâm mộ kỳ vọng Triệu Lộ Tư sẽ thật sự bứt phá ở chương mới, khi tự lập studio riêng và có quyền chủ động hơn với các dự án trong tương lai Ảnh: Instagram zhaolusi _rosyzhao

Giai đoạn mới của Triệu Lộ Tư bắt đầu với việc cô thành lập studio riêng. Điều này giúp nữ diễn viên có quyền quyết định lớn hơn trong công việc, chủ động lựa chọn các dự án phù hợp với định hướng nghệ thuật và hoạch định con đường dài hơi trong tương lai.

Với người hâm mộ mỹ nhân phim Rèm ngọc châu sa, đêm 8.11 không chỉ là buổi tiệc sinh nhật của thần tượng. Đó là lời khẳng định từ Triệu Lộ Tư về việc tái thiết sự nghiệp, giành lại tiếng nói, hình ảnh và quyền làm chủ tương lai.