Bạch Lộc mắc bệnh mãn tính do làm việc quá sức

09/03/2026 17:58 GMT+7

Nữ diễn viên Trung Quốc Bạch Lộc tiết lộ cô mắc bệnh thấp khớp do từng phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt khi còn là người mẫu. Dù gặp khó khăn khi di chuyển, nữ diễn viên vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành các chương trình ghi hình, Kbizoom đưa tin ngày 9.3.

Trong tập phát sóng ngày 7.3 của một chương trình truyền hình, Bạch Lộc bất ngờ chia sẻ rằng bệnh thấp khớp của cô tái phát khi đang tham gia hoạt động hái rau trong chương trình. Dù nói về tình trạng này khá nhẹ nhàng, nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra nữ diễn viên di chuyển có phần khó khăn. Chi tiết này lập tức khiến cộng đồng mạng bàn tán và bày tỏ lo lắng về sức khỏe của cô.

Bạch Lộc mắc bệnh mãn tính do làm việc quá sức - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Bạch Lộc thừa nhận mắc bệnh thấp khớp do từng làm việc trong điều kiện giá lạnh khi còn là người mẫu

Ảnh: Weibo Bạch Lộc

Các vấn đề về sức khỏe đã kéo dài nhiều năm

Bạch Lộc cho biết căn bệnh bắt nguồn từ những năm đầu sự nghiệp khi cô làm người mẫu thời trang. Thời điểm đó, cô thường phải tham gia các buổi chụp hình ngoài trời cho bộ sưu tập mùa xuân, ngay cả khi trời có tuyết rơi. Nữ diễn viên phải mặc những bộ trang phục mỏng theo mùa và đứng lâu trong thời tiết giá lạnh.

Cô thừa nhận khi còn trẻ đã không chú ý chăm sóc cơ thể, để rồi sau này mới nhận ra những lần làm việc kéo dài trong điều kiện cực lạnh ấy đã gây tổn thương lâu dài cho các khớp.

Theo Bạch Lộc, di chứng của căn bệnh vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Mỗi khi thời tiết trở nên ẩm ướt hoặc mưa nhiều, cô thường bị đau và cứng khớp nghiêm trọng, khiến việc quay phim hay tham gia các chương trình giải trí trở nên khó khăn hơn.

Dù cảm thấy đau trong lúc ghi hình, nữ diễn viên vẫn tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bao gồm những công việc đòi hỏi nhiều sức lực như thu hoạch rau và mang vác đồ đạc. Nam diễn viên Vương Hạc Đệ, khách mời cùng chương trình, được cho là đã đề nghị cô nghỉ ngơi, nhưng Bạch Lộc lịch sự từ chối và tiếp tục tham gia đến khi các hoạt động kết thúc.

Bạch Lộc mắc bệnh mãn tính do làm việc quá sức - Ảnh 2.

Ngoài bệnh thấp khớp, Bạch Lộc từng phẫu thuật cột sống, thường xuyên bị đau lưng và còn gặp tình trạng đau đầu kéo dài do vấn đề đốt sống cổ, khiến cân nặng giảm mạnh

Ảnh: Weibo Bạch Lộc

Nữ diễn viên cũng cho biết bệnh thấp khớp chỉ là một trong số nhiều vấn đề sức khỏe cô từng trải qua. Khi còn trẻ, Bạch Lộc từng phẫu thuật cột sống và đến nay vẫn còn một số biến chứng. Cùng với áp lực từ việc quay các cảnh hành động trong suốt sự nghiệp diễn xuất và điều kiện làm việc khắc nghiệt thời làm người mẫu, cô thường xuyên bị đau lưng tái phát và phải đeo đai lưng để giảm bớt khó chịu, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh.

Năm 2025, Bạch Lộc còn gặp tình trạng đau đầu kéo dài liên quan đến vấn đề đốt sống cổ. Căn bệnh khiến cân nặng của cô giảm mạnh xuống còn khoảng 39 kg, dù chiều cao đạt 1,65 m. Sau khi điều trị bằng châm cứu và dùng thuốc, sức khỏe của nữ diễn viên dần hồi phục.

Bạch Lộc mắc bệnh mãn tính do làm việc quá sức - Ảnh 3.

Bạch Lộc hiện đang là nữ diễn viên trẻ được quan tâm hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ

Ảnh: Weibo Bạch Lộc

Sau khi chương trình này lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng và cảm thông dành cho Bạch Lộc. Không ít người cho biết họ xúc động khi thấy cô âm thầm chịu đựng cơn đau nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc, đồng thời khen ngợi sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên và khuyên cô nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe.

Về phần mình, Bạch Lộc từng đùa rằng bản thân dường như mắc khá nhiều căn bệnh kỳ lạ. Tuy vậy, cô cũng thường nhắc nhở người hâm mộ rằng sức khỏe luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thậm chí, nữ diễn viên còn đặt làm riêng bộ đồ ăn in dòng chữ "ăn uống đầy đủ" như một lời nhắc nhở dành cho chính mình và những người ủng hộ hãy chú ý hơn đến việc chăm sóc cơ thể.

