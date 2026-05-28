'Bà trùm Hồng Kông' tiết lộ con người thật của Huỳnh Hiểu Minh

Trong video, Trần Lam tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh là một trong hai người con nuôi chính thức mà bà công nhận. Người còn lại là ca sĩ Tiêu Kính Đằng. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy vị trí đặc biệt của nam diễn viên trong lòng nữ đại gia quyền lực của giới giải trí Hồng Kông.

Sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không tính toán

Trần Lam dùng ba cụm từ để mô tả Huỳnh Hiểu Minh: "đơn thuần", "trọng tình nghĩa" và "không biết từ chối". Thoạt nghe tưởng là lời khen, nhưng chính bà lại thừa nhận mình từng nhiều lần mắng nam diễn viên vì quá ngây thơ.

Qua lời kể của bà Trần Lam, Huỳnh Hiểu Minh là người sống đơn thuần, trọng tình nghĩa và rất khó từ chối lời nhờ vả từ bạn bè Ảnh: AP

Theo lời kể của Trần Lam, Huỳnh Hiểu Minh đối xử với bạn bè bằng sự chân thành tuyệt đối. Chỉ cần có người mở lời nhờ giúp đỡ, anh gần như không bao giờ từ chối, cũng không đặt nặng chuyện tiền bạc hay điều kiện. Thậm chí, có những việc không đáng giúp, anh cũng đều ra tay. "Nó quá đơn thuần. Không bao giờ từ chối, không bao giờ nói về tiền bạc", Trần Lam nói với giọng vừa trách móc vừa xót xa.

Huỳnh Hiểu Minh và Trần Lam đã quen biết gần 30 năm. Thời điểm mới bước chân vào giới giải trí, nam diễn viên từng chủ động khuyên bà không nên bỏ ra số tiền quá lớn để mua hợp đồng của mình. Theo nhiều người, trong môi trường showbiz hiện tại, hiếm có nghệ sĩ nào đủ thẳng thắn để nói điều như vậy.

Sau này, Huỳnh Hiểu Minh mang theo hai chai rượu vang Lafite 8 năm tuổi đến gặp Trần Lam và chính thức qùy lạy nhận bà làm mẹ nuôi. Với Trần Lam, đó không phải hành động phô trương mà là sự chân thành thật sự. Từ cuộc gặp ấy, mối quan hệ giữa hai người kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, chính sự chân thành ấy cũng khiến Huỳnh Hiểu Minh không ít lần chịu thiệt. Trần Lam tiết lộ nam diễn viên từng mất trắng trong các khoản đầu tư vì quá tin người. Dù vậy, sau tất cả, anh vẫn không nói xấu hay trách móc đối phương.

"Cậu ấy bị lừa nhưng vẫn không oán trách ai", Trần Lam chia sẻ. Bà nhiều lần mắng Huỳnh Hiểu Minh quá đơn giản, nhưng dường như nam diễn viên chưa từng thay đổi. Với anh, nếu đã coi ai là bạn thì vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ họ như trước.

Không ít đồng nghiệp trong giới nhận xét rằng phía sau hình ảnh hào nhoáng của một ngôi sao hạng A, Huỳnh Hiểu Minh ngoài đời là người sống tình cảm và khá chân thành Ảnh: Chụp màn hình phim Women Who Flirt

Theo lời Trần Lam, Huỳnh Hiểu Minh là kiểu người chỉ cần bạn bè gặp khó khăn và mở lời nhờ cậy, anh sẽ lập tức hỗ trợ mà không cân nhắc thiệt hơn. Điều khiến bà bất lực nhất chính là nam diễn viên không bao giờ đặt điều kiện hay nhắc đến tiền bạc. "Tôi mắng đến mệt mà nó vẫn vậy", bà nói.

Sau phát ngôn của Trần Lam, nhiều câu chuyện cũ về Huỳnh Hiểu Minh cũng được cư dân mạng nhắc lại. Trong quá trình quay Thần điêu đại hiệp, tài tử 7X từng bất chấp nguy hiểm lao xuống dưới nước để cứu Lưu Diệc Phi khi nữ diễn viên gặp sự cố trên phim trường. Ngoài ra, anh còn được cho là đã quyên góp hơn 50 triệu nhân dân tệ cho các hoạt động thiện nguyện trong suốt nhiều năm.

Điều đáng nói là Huỳnh Hiểu Minh hiếm khi chủ động nhắc đến những việc mình đã làm. Chính vì thế, hình ảnh phía sau ánh đèn sân khấu của anh khiến không ít người bất ngờ.

Là người từng lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí Hồng Kông, Trần Lam hiểu rõ sự phức tạp và tính toán trong ngành công nghiệp này hơn ai hết. Theo bà, showbiz ngày nay có quá nhiều người khôn khéo đến mức "người tốt" đôi khi trở thành một khái niệm bị xem nhẹ. Sự thật thà thậm chí còn bị coi là yếu điểm.

Nhưng Huỳnh Hiểu Minh dường như vẫn chọn sống theo cách riêng của mình. Anh từng bị lợi dụng, từng bị lừa gạt, từng bị chế giễu, nhưng sau tất cả vẫn tiếp tục tin tưởng người khác. Trong mắt Trần Lam, đó không phải sự ngốc nghếch mà là lựa chọn cách sống: "Cậu ấy không yếu đuối, cũng không dễ bị lừa. Điều hiếm có nhất ở Huỳnh Hiểu Minh chính là lòng tốt và sự tử tế thật lòng".