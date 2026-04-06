Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận sai phạm và nộp phạt gây xôn xao dư luận

Theo nguồn tin từ Sina và 163, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã đăng một bộ ảnh cùng con trai là Tiểu Hải Miên (9 tuổi) đạp xe trên đường phố nhân dịp kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các hình ảnh này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ cộng đồng mạng vì vi phạm quy định an toàn giao thông.

Cụ thể, đối chiếu với Điều 72 của Quy định thực hiện Luật An toàn giao thông đường bộ Trung Quốc, người điều khiển xe đạp khi tham gia giao thông trên đường công cộng phải đủ từ 12 tuổi trở lên. Với trường hợp của con trai Huỳnh Hiểu Minh mới 9 tuổi, việc điều khiển xe đạp ra đường là hành vi trái quy định pháp luật.

Lời xin lỗi của Huỳnh Hiểu Minh

Trước những tranh cãi từ dư luận, Huỳnh Hiểu Minh đã gỡ bỏ các hình ảnh liên quan và đăng tải văn bản xin lỗi công khai. Theo nội dung bài đăng được 163 trích dẫn, nam diễn viên thừa nhận sự thiếu sót trong việc tìm hiểu luật giao thông: “Xin chào mọi người, tôi là Huỳnh Hiểu Minh. Hôm nay tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ suất của mình. Nhân ngày nghỉ, tôi và con đã tranh thủ ánh nắng xuân để đạp xe. Tuy nhiên, nhờ lời nhắc nhở của cư dân mạng, tôi nhận ra mình đã bỏ sót quy định phải ít nhất 12 tuổi mới được phép đi xe đạp. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về điều này. Là một người cha, tôi lẽ ra phải làm gương tốt và luôn ưu tiên sự an toàn của con mình cùng việc tuân thủ các quy định”.

Hình ảnh đạp xe của Huỳnh Hiểu Minh cùng con trai gây tranh luận. Ngay sau đó, anh đã xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi về sự việc Ảnh: SINA

Huỳnh Hiểu Minh cho biết đã chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát giao thông để trình báo vụ việc. Do thời điểm xảy ra sự việc trùng vào kỳ nghỉ lễ Thanh minh, các thủ tục xử lý hành chính và việc hoàn thành khóa học giáo dục an toàn giao thông sẽ được nam diễn viên thực hiện ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Trước sự việc này, dư luận xứ Trung hiện đang tồn tại hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận công chúng cho rằng: “Cộng đồng mạng đang quản quá rộng”. Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng bày tỏ quan điểm: “Việc cùng nhau nâng cao ý thức an toàn là điều đáng khích lệ, và thái độ thẳng thắn nhận lỗi, sửa sai ngay lập tức của nghệ sĩ là rất tích cực”.

Bên cạnh đó, thông qua sai lầm này, nam nghệ sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh về việc cần phân biệt rõ ràng giữa kỹ năng và điều kiện pháp lý. Huỳnh Hiểu Minh cho rằng việc một đứa trẻ học được cách đi xe đạp hoàn toàn không đồng nghĩa với việc trẻ đã sẵn sàng để đối mặt với những tình huống giao thông phức tạp trên đường phố. Theo quan điểm của nam diễn viên, việc tuân thủ luật lệ chính là lá chắn bảo vệ tốt nhất cho con trẻ.