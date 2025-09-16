Vợ cũ và bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh xảy ra tranh chấp

Theo Sohu ngày 15.9, nguyên nhân bắt nguồn khi nhãn hàng Red Dragon Fly bất ngờ mời Lý Phi Nhi làm đại sứ quảng bá cho dòng giày bốt Martin và gắn nhãn "phiên bản sao". Trong khi đó, Angelababy vốn là gương mặt đại diện lâu năm của thương hiệu này. Động thái trên lập tức khiến người hâm mộ Angelababy phẫn nộ, tràn vào trang chính của thương hiệu chỉ trích, cho rằng đây là hành vi cố ý làm khó vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Fan Angelababy gây áp lực, thương hiệu buộc phải hy sinh Lý Phi Nhi

Nguyên nhân phản ứng dữ dội còn xuất phát từ mối quan hệ căng thẳng giữa Angelababy và Lý Phi Nhi. Khi Angelababy công khai tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh, Lý Phi Nhi từng nhiều lần ám chỉ cô là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của họ. Sau này, khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Lý Phi Nhi cũng không ít lần bóng gió nhắc lại chuyện cũ. Chính vì vậy, việc Red Dragon Fly để Lý Phi Nhi làm gương mặt quảng bá bị coi là hành động "phản bội về mặt thương mại", khiến fan Angelababy giận dữ.

Angelababy vốn là gương mặt đại diện lâu năm của Red Dragon Fly, nhưng bất ngờ thương hiệu lại để "tình địch" Lý Phi Nhi góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới Ảnh: Weibo Red Dragon Fly

Trước áp lực dư luận, Red Dragon Fly buộc phải gỡ bỏ các nội dung liên quan đến Lý Phi Nhi và đăng tải thư xin lỗi. Công ty cho biết đó là sai sót trong quá trình xử lý nội bộ khẩn cấp và cam kết lấy đó làm bài học, tiếp tục cải thiện. Thương hiệu tiếp tục phản hồi fan trong phần bình luận, bày tỏ rằng "đội ngũ quảng bá xứng đáng bị chỉ trích", chấp nhận mọi lời phê bình và hứa sẽ cập nhật tiến độ xử lý ngay. Động thái này giúp xoa dịu phần nào cơn giận dữ từ người hâm mộ Angelababy.

Lý Phi Nhi từng ám chỉ Angelababy chen vào chuyện tình giữa cô với Huỳnh Hiểu Minh, song loạt tin nhắn nhạy cảm khi đó bị xác nhận chỉ là sản phẩm photoshop Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, trong mắt công chúng, sự việc lại mang màu sắc khác. Nếu fan xem đây là hành động bảo vệ chính đáng cho thần tượng thì nhiều người ngoài cuộc lại cho rằng đây chẳng khác nào chèn ép thương hiệu. Một số ý kiến cho rằng, việc người hâm mộ có thể gây áp lực đến mức ép thương hiệu thay đổi kế hoạch quảng bá cho thấy mặt tối của văn hóa fandom.

Nhờ fan lên tiếng, Angelababy đã bảo vệ được hợp đồng, còn Lý Phi Nhi ngậm ngùi trở thành người chịu thiệt thòi Ảnh: Instagram angelababy_style

Về phía Lý Phi Nhi, tình thế của cô càng thêm khó khăn. Vốn đã ít cơ hội công việc, lần này nữ diễn viên lại mất đi một hợp đồng quảng bá, vừa chịu tổn thất hình ảnh vừa mất nguồn thu nhập.

Giới quan sát nhận định, trong câu chuyện này, không bên nào thực sự vô tội. Angelababy hiện không còn ở đỉnh cao danh tiếng, các nguồn tài nguyên thương mại ngày càng hạn chế, nên việc giữ được hợp đồng với Red Dragon Fly trở thành ưu tiên hàng đầu. Việc cô để fan gây áp lực lên thương hiệu có thể xem là cách bảo vệ quyền lợi, nhưng đồng thời cũng khiến hình ảnh bị bàn tán.

Trong khi đó, Red Dragon Fly được cho là đã tính toán "ăn cả hai đầu", vừa muốn giữ Angelababy, vừa muốn tận dụng tên tuổi Lý Phi Nhi, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Lý Phi Nhi trở thành người chịu thiệt thòi nhất khi vừa mất hợp đồng, vừa bị kéo vào tranh chấp với Angelababy.