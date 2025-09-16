Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vợ cũ và bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh xảy ra tranh chấp

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/09/2025 18:36 GMT+7

Angelababy và Lý Phi Nhi - hai người đẹp từng có mối quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng liên quan đến chiến dịch quảng bá của một thương hiệu giày.

Theo Sohu ngày 15.9, nguyên nhân bắt nguồn khi nhãn hàng Red Dragon Fly bất ngờ mời Lý Phi Nhi làm đại sứ quảng bá cho dòng giày bốt Martin và gắn nhãn "phiên bản sao". Trong khi đó, Angelababy vốn là gương mặt đại diện lâu năm của thương hiệu này. Động thái trên lập tức khiến người hâm mộ Angelababy phẫn nộ, tràn vào trang chính của thương hiệu chỉ trích, cho rằng đây là hành vi cố ý làm khó vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Fan Angelababy gây áp lực, thương hiệu buộc phải hy sinh Lý Phi Nhi

Nguyên nhân phản ứng dữ dội còn xuất phát từ mối quan hệ căng thẳng giữa Angelababy và Lý Phi Nhi. Khi Angelababy công khai tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh, Lý Phi Nhi từng nhiều lần ám chỉ cô là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của họ. Sau này, khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Lý Phi Nhi cũng không ít lần bóng gió nhắc lại chuyện cũ. Chính vì vậy, việc Red Dragon Fly để Lý Phi Nhi làm gương mặt quảng bá bị coi là hành động "phản bội về mặt thương mại", khiến fan Angelababy giận dữ.

Vợ cũ và bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh xảy ra tranh chấp - Ảnh 1.

Angelababy vốn là gương mặt đại diện lâu năm của Red Dragon Fly, nhưng bất ngờ thương hiệu lại để "tình địch" Lý Phi Nhi góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới

Ảnh: Weibo Red Dragon Fly

Trước áp lực dư luận, Red Dragon Fly buộc phải gỡ bỏ các nội dung liên quan đến Lý Phi Nhi và đăng tải thư xin lỗi. Công ty cho biết đó là sai sót trong quá trình xử lý nội bộ khẩn cấp và cam kết lấy đó làm bài học, tiếp tục cải thiện. Thương hiệu tiếp tục phản hồi fan trong phần bình luận, bày tỏ rằng "đội ngũ quảng bá xứng đáng bị chỉ trích", chấp nhận mọi lời phê bình và hứa sẽ cập nhật tiến độ xử lý ngay. Động thái này giúp xoa dịu phần nào cơn giận dữ từ người hâm mộ Angelababy.

Vợ cũ và bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh xảy ra tranh chấp - Ảnh 2.

Lý Phi Nhi từng ám chỉ Angelababy chen vào chuyện tình giữa cô với Huỳnh Hiểu Minh, song loạt tin nhắn nhạy cảm khi đó bị xác nhận chỉ là sản phẩm photoshop

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, trong mắt công chúng, sự việc lại mang màu sắc khác. Nếu fan xem đây là hành động bảo vệ chính đáng cho thần tượng thì nhiều người ngoài cuộc lại cho rằng đây chẳng khác nào chèn ép thương hiệu. Một số ý kiến cho rằng, việc người hâm mộ có thể gây áp lực đến mức ép thương hiệu thay đổi kế hoạch quảng bá cho thấy mặt tối của văn hóa fandom.

Vợ cũ và bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh xảy ra tranh chấp - Ảnh 3.

Nhờ fan lên tiếng, Angelababy đã bảo vệ được hợp đồng, còn Lý Phi Nhi ngậm ngùi trở thành người chịu thiệt thòi

Ảnh: Instagram angelababy_style

Về phía Lý Phi Nhi, tình thế của cô càng thêm khó khăn. Vốn đã ít cơ hội công việc, lần này nữ diễn viên lại mất đi một hợp đồng quảng bá, vừa chịu tổn thất hình ảnh vừa mất nguồn thu nhập.

Giới quan sát nhận định, trong câu chuyện này, không bên nào thực sự vô tội. Angelababy hiện không còn ở đỉnh cao danh tiếng, các nguồn tài nguyên thương mại ngày càng hạn chế, nên việc giữ được hợp đồng với Red Dragon Fly trở thành ưu tiên hàng đầu. Việc cô để fan gây áp lực lên thương hiệu có thể xem là cách bảo vệ quyền lợi, nhưng đồng thời cũng khiến hình ảnh bị bàn tán.

Trong khi đó, Red Dragon Fly được cho là đã tính toán "ăn cả hai đầu", vừa muốn giữ Angelababy, vừa muốn tận dụng tên tuổi Lý Phi Nhi, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Lý Phi Nhi trở thành người chịu thiệt thòi nhất khi vừa mất hợp đồng, vừa bị kéo vào tranh chấp với Angelababy.

Tin liên quan

Danh tiếng Angelababy tụt hạng hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Danh tiếng Angelababy tụt hạng hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Từ một người mẫu trẻ, vươn lên hàng sao hạng A rồi dần trở nên mờ nhạt, con đường sự nghiệp của Angelababy thăng trầm đến mức khiến nhiều người tiếc nuối.

Bạn gái cũ Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận tin đồn tống tiền

Khám phá thêm chủ đề

Huỳnh Hiểu Minh Angelababy Lý Phi Nhi Vợ cũ Hợp đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận