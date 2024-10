Angelina Jolie công khai bạn trai mới?

Cuối tuần qua, công chúng bắt gặp nam nghệ sĩ 41 tuổi tham gia một bữa tiệc ở New York (Mỹ) do thương hiệu Atelier Jolie của Angelina Jolie tổ chức. Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được đăng tải trên Instagram, Akala xuất hiện đầy nổi bật cùng Angelina Jolie.

Trải qua thời gian dài độc thân, Angelina Jolie đang đón nhận những hạnh phúc mới ẢNH: DAILYMAIL

Ngôi sao phim Maria đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng cùng Akala trong bối cảnh cô và Brad Pitt vẫn trong cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng, mặc dù trước đó nhiều nguồn tin xác nhận rằng họ chỉ là bạn bè.



Tin đồn tình cảm của nữ minh tinh Hollywood và Akala xuất hiện ngày càng nhiều khi cặp đôi được nhìn thấy cùng nhau bước ra khỏi khách sạn ở Ý trong thời gian tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice hồi tháng 8.2024.

Tháng 5 năm ngoái, một nhân chứng kể lại rằng Akala rất quan tâm và bảo vệ những đứa con của Angelina Jolie khi họ tham dự một sự kiện ở Jamaica. Tờ In Touch cũng khẳng định sau đó 6 tháng, họ tiếp tục cùng nhau ăn tối tại Milan (Ý).

Vài năm sau khi ly hôn với Brad Pitt, Angelina Jolie từng được bắt gặp đi chơi với ca nhạc sĩ The Weekend ẢNH: PEOPLE

Một nguồn tin khác cho biết Jolie và Akala có mối liên kết chặt chẽ: "Họ có cùng niềm đam mê khi nói đến các hoạt động xã hội và nhân đạo. Họ đã hợp tác với nhau nhiều lần trong nhiều năm và tập trung vào các vấn đề toàn cầu như nhân quyền. Angelina đánh giá rất cao Akala".



Akala tên thật là Kingslee James McLean Daley, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một rapper trước khi chuyển sang hoạt động chính trị. Chị gái của Akala cũng là ca sĩ và rapper nổi tiếng Ms. Dynamite.

Một nguồn tin khác cho biết người đẹp sinh năm 1975 đang hẹn hò với nhạc sĩ nhạc kịch Justin Levine. Jolie và Levine được nhìn thấy sánh đôi tại sự kiện A New York Evening With The Outsiders tại The Greene Space.

Truyền thông đưa tin nữ diễn viên Kẻ cướp lăng mộ đã hẹn hò bí mật với nhạc sĩ nhạc kịch Justin Levine ẢNH: DAILYMAIL

Nguồn tin nói thêm: "Angelina đã hẹn hò với 2 người đàn ông khác nhau trong khoảng một năm trở lại đây. Angelina Jolie rất yêu Justin và họ đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ này có thể tiến triển thành mối quan hệ vợ chồng".