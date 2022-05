Anh chàng cắt tóc... bằng lửa: Khách tâm lý không vững, hoảng sợ tôi sẽ không làm

Anh Nguyễn Trọng Giàu - chủ một tiệm cắt tóc ở H.Củ Chi (TP.HCM) chia sẻ, anh tình cờ coi được clip những người nước ngoài sử dụng lửa để cắt tóc khoảng giữa năm 2018. Từ đó, suy nghĩ học theo kiểu cắt tóc độc đáo này liên tục xuất hiện trong tâm trí anh.

“Ở Việt Nam, ít người biết cắt bằng kiểu này. Theo tìm hiểu của tôi thì bên nước ngoài, đa số, người thợ chỉ có thể cắt đúng một kiểu tóc với cách này. Do đó, tôi muốn là người tiên phong ở nước mình, có thể cắt tóc bằng lửa một cách thuần thục và vẫn tạo được nhiều kiểu tóc cho khách”, anh Giàu nhớ lại.

Anh loay hoay mãi mới có thể tìm ra được loại bật lửa và các dụng cụ hỗ trợ phù hợp cho kiểu cắt tóc có một không hai này. Thời gian đầu, gặp khó khăn khi điều khiển ngọn lửa nên anh thường xuyên bị bỏng tay.

Dần dần, anh tìm ra cách lấy một chai gel (loại xịt giữ nếp tóc) và buộc cố định cùng một chiếc bật lửa khò mini trên đó. Khi cắt, anh nhấn giữ nút bật lửa và chai gel, ngọn lửa phát ra sẽ đi theo một đường thẳng, dễ dàng điều khiển theo ý muốn.

Suốt một năm, anh chỉ dám luyện tập phương pháp này trên tóc giả. Với khát khao chinh phục kiểu cắt tóc “khó nhằn” này, anh thuyết phục một người quen cho anh thử cắt trên tóc họ.

“Tóc thật gặp lửa sẽ dễ cháy hơn tóc giả, nên tôi phải thử làm thật thì mới đánh giá được mình đã thành công bao nhiêu phần trăm. Vị khách đặc biệt đó cũng phải dành cả 1 ngày suy nghĩ rồi mới đồng ý. Lúc cắt thành công, cả tôi và họ đều vui sướng và hạnh phúc”, anh Giàu chia sẻ.

Tuy rất tập trung và cẩn thận hết mức nhưng trong khoảng thời gian đầu luyện tập, anh Giàu gặp “tai nạn nghề nghiệp”. Lần đó, lửa bén quá nhanh nên chẳng may hơi tiến sát vào da đầu của khách. Thấy khách la lên, anh ngay lập tức đưa tay để chặn ngọn lửa lại. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng bài học ấy dạy cho anh Giàu nhiều thứ.

“Qua tìm hiểu và thử nghiệm, tôi biết được nếu rắc phấn rôm em bé và xịt nước lên tóc trước khi cắt thì ngọn lửa không thể tiếp xúc với da đầu của khách được. Tôi biết cách cắt này khá nguy hiểm nên luôn cẩn thận, đặt sự an toàn của khách lên hàng đầu”, anh cho biết.

Để giữ an toàn cho khách, anh chỉ sử dụng lửa để cắt phần tóc dài, với phần tóc ngắn sát da đầu, anh dùng tông đơ để cắt.

“Tôi tập luyện rất nhiều nên tự tin sẽ không để xảy ra bất cứ rủi ro nào nữa. Trước khi cắt tóc theo kiểu này, tôi đều tư vấn và giải thích cặn kẽ cho khách về cách mình sẽ làm. Nếu thấy tâm lý họ không vững, hoảng sợ, tôi sẽ không thực hiện. Tôi biết cách cắt này có nguy hiểm nên luôn cẩn thận, đặt sự an toàn của khách lên hàng đầu”, anh cho biết.

Là một trong những khách quen của tiệm anh Giàu, anh Nguyễn Chí Hiếu (17 tuổi) chia sẻ, mình rất “nghiện” cách tạo kiểu tóc bằng lửa này. Anh Hiếu tâm sự: “Thấy ngọn lửa từ chai keo phụt ra, nói thật mình cũng hết hồn, sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng cái cách anh Giàu làm kỹ lưỡng, cẩn thận nên mình tin và ngồi im. Mùi khét của tóc khá khó chịu nhưng cố gắng một chút thì kết quả rất đáng đồng tiền. Tạo kiểu tóc theo cách này sẽ làm cho tóc được vào nếp, phồng và đẹp hơn”.





Theo chia sẻ của anh Hiếu, phần ngọn tóc sau khi cắt hơi xoăn lại nhưng chỉ cần gội đầu 2-3 lần là sẽ biến mất. Cắt bằng lửa một lần rồi sẽ “nghiện” vì anh rất thích được trải nghiệm cảm giác độc lạ như này.

Trước khi được nhiều người biết đến vì sử dụng lửa để cắt tóc, ít ai biết rằng anh Giàu bắt đầu nghề cắt tóc “từ con số 0 tròn trĩnh”. Do nghỉ học từ sớm nên anh bươn chải, làm rất nhiều nghề để kiếm sống, phụ giúp gia đình. Trước khi làm thợ tóc, anh từng học sửa xe máy, điện lạnh ở dưới quê Bến Tre.

Càng học, anh càng cảm thấy những công việc này không phù hợp với mình. “Từ đầu, tôi đã ý thức được mình không có gì trong tay nên việc có một cái nghề ổn định rất quan trọng. Tôi thích được làm đẹp cho người khác, nhìn người ta vui tôi cũng vui lây nên hạ quyết tâm đi học nghề tóc”, anh Giàu tâm sự.

Ở tuổi 20, anh làm công nhân để kiếm thêm thu nhập. Số tiền lương lúc ấy chỉ khoảng 3-4 triệu/tháng. Anh chắt chiu từng đồng, tranh thủ những ngày cuối tuần, bắt xe từ Bến Tre lên TP.HCM để học các khóa làm tóc.

Thấy anh chịu khó, các thầy dạy cắt tóc thương mà cho anh đóng học phí theo kiểu trả góp. Mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn ấy, anh vẫn luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Đầu năm 2016, anh hùng vốn cùng một người bạn mở tiệm tóc để “thử coi khả năng tới đâu”. Tuy nhiên, tiệm cũng nhanh chóng đóng cửa vì anh thấy tay nghề của mình vẫn chưa đủ vững, cần học tiếp.

Theo Bác sĩ da liễu Trần Ngọc Ánh, chai gel xịt tóc là hóa chất dưới dạng khí dung, khí này khi kết hợp với lửa sẽ dễ bùng lửa lên, khó kiểm soát. Sợi tóc được cấu tạo từ chất sừng và collagen, khi gặp lửa sẽ co lại. Ngay lúc này, phần ngọn tóc sẽ bị tổn thương bởi nhiệt, biến chất và co lại. Phần chân tóc sẽ không bị tổn thương do không tiếp xúc nhiệt, vẫn mọc ra và không bị hư hại.

Phấn rôm có tác dụng hút ẩm, sau khi xịt nước lên sẽ tạo ra một lớp màng, giúp giảm nhiệt độ của lửa. Lửa khi gặp lớp màng này thì dừng lại, không tiếp xúc với da đầu ở bên trong. Việc sử dụng phấn rôm giúp bảo vệ, không gây bỏng da đầu.