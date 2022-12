Anh chàng gây sốc khi hóa thân thành nhân vật hoạt hình

Mitchell Marsh đã hóa thân hoàn toàn thành nhân vật ông già Noel với bộ bodysuit đầy lông thú, đeo khẩu trang, trang điểm xanh lá và đeo kính áp tròng vàng. Việc hóa trang thành nhân vật hoạt hình như thế đã làm nhiều người mê mẩn.

Trong các video, Marsh đưa nhân vật hoạt hình Grinch lên một phiên bản mới khi mặc những bộ trang phục gợi cảm như đang chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian hẹn hò với Martha May (người tình của Grinch trong phim How the Grinch Stole Christmas).

“Tôi muốn mang đến cho mọi người một khía cạnh lớn hơn và khác biệt hơn của Grinch”, Marsh chia sẻ hài hước trên tờ The New York Post ngày 8.12.

“Tôi là một fan của bộ phim và thích đưa nhân vật vào cuộc sống theo cách càng gần bộ phim càng tốt. Tôi chỉ ở đây để làm cho người lớn cười và quên đi những ngày tồi tệ trong cuộc đời”, Marsh nói thêm.

Video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Một số người nói đùa rằng anh đã phá hủy hình tượng nhân vật tuổi thơ của họ.





“Điều này thật buồn cười”, một người dùng bình luận.

“Ôi bộ phim tuổi thơ của tôi. Tôi thực sự không mong đợi điều đó”, một người khác viết.

“Tuổi thơ bị hủy hoại”, một người bày tỏ.

Trong các bình luận, Marsh nói với người hâm mộ rằng vợ anh đã may bộ trang phục mà anh thường sử dụng cho những lần xuất hiện trong vai Grinch nhưng anh muốn tạo một số video có yếu tố gây sốc để giải trí.

Marsh chia sẻ: “Khi tôi không sử dụng TikTok hoặc các nền tảng xã hội khác, tôi sử dụng Grinch cho các sự kiện từ thiện dành cho trẻ em bị bệnh”. “Thế giới này thật u ám. Nhưng lòng tốt có thể đi xa hơn rất nhiều nếu bạn cho phép nó”, anh nói thêm.

Hiện tại cách mà Marsh hóa trang thành nhân vật hoạt hình với bộ lông màu xanh lá cây kỳ lạ này được dân mạng tìm xem và chia sẻ rất nhiều.