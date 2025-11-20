Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh chuẩn bị phương án quân sự đối phó 'tàu do thám' Nga

Vi Trân
Vi Trân
20/11/2025 07:40 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo một tàu do thám Nga đã đi vào vùng biển gần Anh và chiếu laser vào máy bay được cử đến theo dõi trong khi Moscow đã bác bỏ cáo buộc.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey ngày 19.11 cho biết tàu do thám Yantar của Nga đã đi vào vùng biển gần Anh, phía bắc Scotland, theo CNN. Vị bộ trưởng cho biết con tàu được thiết kế cho mục đích thu thập tình báo và đo đạc bản đồ cáp ngầm của Anh. 

Ông Healey nói rằng Anh đã chuẩn bị sẵn phương án quân sự trong trường hợp tàu Nga đổi hành trình và đặt ra mối đe dọa.

Anh tố 'tàu do thám' Nga chiếu laser về phía phi công, Moscow bác bỏ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu ngày 19.11 bên cạnh màn hình chiếu hình ảnh tàu Yantar

ẢNH: AFP

Hãng thông tấn PA cho biết tàu Yantar đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Anh và ở bên rìa lãnh hải.

Không quân Hoàng gia Anh đã điều máy bay quân sự Poseidon-8 để theo dõi nhất cử nhất động của tàu. Các phi công cho biết đã bị chiếu laser.

Ông Healey gọi đây là hành động cực kỳ nguy hiểm và cảnh báo rằng Anh sẵn sàng hành động khi tàu Yantar di chuyển xuống phía nam trong tuần này.

Anh tố 'tàu do thám' Nga chiếu laser về phía phi công, Moscow bác bỏ - Ảnh 2.

Tàu Yantar của Nga hoạt động tại vùng biển phía bắc Scotland

ẢNH: REUTERS

"Tôi đã thay đổi quy tắc hành động của hải quân để chúng ta có thể theo dõi sát sao hơn các hoạt động của tàu Yantar khi nó đi vào vùng biển rộng hơn của chúng ta", ông Healey nói.

Đại sứ quán Nga tại London đã lập tức phản ứng. Cơ quan cho biết Yantar là tàu nghiên cứu hải dương, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế. Đại sứ quán bác bỏ cáo buộc cho rằng con tàu đang nhắm đến hệ thống cáp ngầm hay gây tổn hại an ninh Anh. Ngoài ra, đại sứ quán kêu gọi Anh rút lại những hành động đang khiến cho an ninh châu Âu ngày càng suy yếu, tạo điều kiện cho những tình huống nguy hiểm mới.

