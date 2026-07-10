Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh

Họ lặng lẽ làm việc và cống hiến để cho dòng điện luôn được thông suốt, dù biết bao khó khăn vất vả luôn chực chờ.

Đường dây Ảnh: Phạm Minh Giảng

Trong nắng mai Ảnh: Phạm Minh Giảng

Làm việc trên cao Ảnh: Phạm Minh Giảng

Bảo trì Ảnh: Phạm Minh Giảng

Trên cao Ảnh: Phạm Minh Giảng