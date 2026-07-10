Đời sống Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh Phạm Minh Giảng 10/07/2026 07:32 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Mỗi ngày công việc của những người thợ điện trên cao như cánh chim giữa bầu trời xanh. Họ lặng lẽ làm việc và cống hiến để cho dòng điện luôn được thông suốt, dù biết bao khó khăn vất vả luôn chực chờ.Đường dâyẢnh: Phạm Minh GiảngTrong nắng maiẢnh: Phạm Minh GiảngLàm việc trên caoẢnh: Phạm Minh GiảngBảo trìẢnh: Phạm Minh GiảngTrên caoẢnh: Phạm Minh GiảngĐội ngũ thi côngẢnh: Phạm Minh Giảng Tin liên quan EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026' Niềm vui bất ngờ vừa đến với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khi cùng lúc được vinh danh tại 3 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và cá nhân ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo. EVNHCMC với cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới Khoảng cách không còn là rào cản nhờ cách làm truyền thông hiệu quả ở EVNHCMC Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Ảnh dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác cuộc thi viết và ảnh Báo Thanh Niên 50 năm ngành điện thành phố Thợ điện
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