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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh

Phạm Minh Giảng
Phạm Minh Giảng
Mỗi ngày công việc của những người thợ điện trên cao như cánh chim giữa bầu trời xanh.

Họ lặng lẽ làm việc và cống hiến để cho dòng điện luôn được thông suốt, dù biết bao khó khăn vất vả luôn chực chờ.

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 1.

Đường dây

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 2.

Trong nắng mai

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 3.

Làm việc trên cao

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 4.

Bảo trì

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 5.

Trên cao

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 6.

Đội ngũ thi công

Ảnh: Phạm Minh Giảng

Ảnh dự thi: Những cánh chim giữa bầu trời xanh - Ảnh 7.

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