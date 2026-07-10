Anh Đức đến mừng vợ kém tuổi ra mắt phim

Sau các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 9.7, phim kinh dị Quỷ bắt hồn của đạo diễn Hải Bùi đang ghi nhận tín hiệu tích cực tại phòng vé. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 10 giờ ngày 10.7, bộ phim ghi nhận hơn 4,3 tỉ đồng doanh thu.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Anh Phạm, Ngân Quỳnh, Quốc Tân, Uy Trần, Sỹ Toàn cùng nhiều diễn viên nhí. Tại buổi giao lưu với truyền thông, ê kíp chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường, trong đó đáng chú ý là những áp lực Quang Tuấn phải trải qua để hoàn thành vai diễn.

Đạo diễn 'hành' Quang Tuấn từ đầu đến cuối

Trả lời câu hỏi về quá trình làm việc với đạo diễn Hải Bùi, Quang Tuấn cho biết anh mang chính cảm xúc của một người cha ngoài đời vào nhân vật trong phim. "Đối với tình cảm cha con tôi mang tình cảm cha con ngoài đời vào phim. Tôi mượn cảm xúc từ các con của tôi là bé Gạo cũng như Cine. Bằng chứng là tôi thấy bộ phim này quá dễ thương nên tôi đưa con vào diễn chung. Bé đóng cảnh ôm tôi trong phim chính là con trai tôi", nam diễn viên chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến anh nhớ nhất lại là những cảnh quay đòi hỏi nhiều thể lực và tâm lý. "Những gì tôi sợ thì anh Hải đều đưa vào hết. Sau Thiên đường máu, tôi từng bị rối loạn tiền đình vì phải quay cảnh treo ngược. Lần này đọc kịch bản, tôi có xin anh Hải thay đổi cảnh đó. Anh nói: 'Để anh sửa', nhưng đến khi ra hiện trường thì lại... sửa thành treo cao hơn", Quang Tuấn kể trong tiếng cười của cả khán phòng.

Nam diễn viên cho biết mỗi khi bị chóng mặt hoặc căng thẳng, đạo diễn Hải Bùi đều trực tiếp bấm huyệt, massage đầu để anh lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục ghi hình. Nam diễn viên kể thêm: "Có những cảnh tâm lý rất nặng, anh Hải yêu cầu tôi diễn như một người bị rối loạn tâm thần. Có cảnh tôi diễn đến mức hàm bị cứng lại, anh ấy phải chạy ra bấm huyệt. Chắc suốt quá trình quay, anh Hải đã bấm huyệt cho tôi gần chục lần".

Cùng tham gia bộ phim, diễn viên Anh Phạm cho biết quá trình ghi hình chủ yếu diễn ra vào ban đêm, thường bắt đầu từ 16 giờ và kết thúc vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói cô không gặp áp lực từ gia đình. "Đã chấp nhận theo nghề thì chồng tôi cũng không có bất kỳ phản ứng nào về giờ giấc. Anh chỉ hỏi vợ có mệt không, có cần giúp gì không", cô chia sẻ.

Bên cạnh hậu trường, đạo diễn Hải Bùi cũng giải thích ý nghĩa nhiều chi tiết xuất hiện trong phim. Theo anh, mỗi chi tiết được cài cắm vào phim đều mang một ý nghĩa riêng, chiếc bánh sinh nhật tượng trưng cho nỗi đau và sự chờ đợi kéo dài của nhân vật, con quay đại diện cho "vòng xoáy của tội lỗi", còn sợi dây chuyền là biểu tượng cho tình yêu và sự che chở của người mẹ dành cho con.

Về định hướng sắp tới, Hải Bùi cho biết dù đã thực hiện nhiều phim kinh dị, anh không muốn bị đóng khung ở một thể loại. "Tôi cũng muốn trở lại với phim hành động hoặc hành động hài để thay đổi không khí, chứ không muốn mọi người chỉ nhớ mình là đạo diễn phim kinh dị", anh bày tỏ.

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