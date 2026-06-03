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Giải trí Phim

Quang Tuấn ra sao sau danh xưng 'diễn viên nghìn tỉ'?

Thạch Anh
Thạch Anh
03/06/2026 09:59 GMT+7

Quang Tuấn xác nhận góp mặt trong phim điện ảnh 'Quỷ bắt hồn' sau thành công của loạt phim trăm tỉ. Diễn viên 8X tiếp tục được 'chọn mặt gửi vàng' cho vai nam chính trong một tác phẩm kinh dị.

Trước đó, Quang Tuấn từng tạo dấu ấn với 2 phần của Quỷ nhập tràng, doanh thu trên 100 tỉ đồng. Ngoài ra, anh còn tham gia Quỷ cẩu cùng các phim thuộc thể loại khác như Thiên đường máu, Truy tìm long diên hương… Việc thường xuyên góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh có doanh thu tốt giúp anh được gọi với danh xưng “diễn viên nghìn tỉ” hay “ông hoàng phim kinh dị”.

Quang Tuấn ra sao sau danh xưng ‘diễn viên nghìn tỉ’? - Ảnh 1.

Quang Tuấn hội ngộ dàn diễn viên như Đinh Y Nhung, Anh Phạm tại buổi cúng khai máy phim điện ảnh Quỷ bắt hồn

Ảnh: NSX

Trong những hình ảnh đầu tiên của Quỷ bắt hồn, Quang Tuấn gây tò mò với khoảnh khắc đứng đối diện chiếc gương với những vết nứt chằng chịt. Tuy nhiên, thay vì phản chiếu nguyên vẹn hình ảnh nhân vật, chiếc gương lại hiện lên một thực thể dị dạng, đang ngồi trên cổ Quang Tuấn còn bàn tay đỏ máu siết chặt đầu anh. Chi tiết này khiến khán giả phải đặt câu hỏi rằng liệu nhân vật của Quang Tuấn không nhìn thấy sự thật hay đang cố tình che giấu, từ chối đối diện với những điều đang tồn tại bên trong mình.

Teaser poster cũng tạo sự đối lập với hai tông màu đều mang màu sắc lạnh, u ám. Ở phía chiếc gương tông xanh lạnh bao trùm tương phản với sắc vàng nâu tối tăm ở nửa bên phải, tạo nên cảm giác về hai thế giới song hành. Sự phân tách này khiến nhân vật như đang đứng ở ranh giới giữa tỉnh thức và mê loạn - thủ pháp thường thấy cho các bộ phim kinh dị.

Quang Tuấn ra sao sau danh xưng ‘diễn viên nghìn tỉ’? - Ảnh 2.

Sự ủng hộ, hỗ trợ của người bạn đời giúp Quang Tuấn toàn tâm toàn ý cho các tác phẩm điện ảnh

Ảnh: NSX

Đặc biệt, dòng tagline đỏ máu “đúng tháng đúng ngày, hồn về theo quỷ” mang sắc thái như một lời nguyền. Chính điều này khiến khán giả tò mò về những bí mật dường như đang bị chôn vùi. Ngoài Quang Tuấn, phim còn có sự tham gia của Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Quốc Tân, Ngân Quỳnh, Sỹ Toàn. Tác phẩm do Hải Bùi làm đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 10.7.

Quang Tuấn ở tuổi 41

Sau danh xưng “diễn viên nghìn tỉ”, Quang Tuấn vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Bên cạnh Quỷ bắt hồn, trước đó nam diễn viên được công bố sẽ góp mặt trong tác phẩm kinh dị Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần hay phim về đề tài tình báo Mật mã Đông Dương của đạo diễn Trần Ka My.

Với anh, mỗi vai diễn đều là cơ hội để bản thân được sống trọn với nhân vật và làm mới mình trước công chúng. Do đó, khi nhận lời góp mặt trong một tác phẩm, sao nam 8X vui vì được gặp gỡ khán giả, song cũng không tránh khỏi áp lực.

Phía sau loạt tác phẩm trăm tỉ, Quang Tuấn có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con. Theo nam diễn viên, dù bận rộn với công việc, anh vẫn sắp xếp chu toàn để cân bằng thời gian cho gia đình. Quang Tuấn cũng không ngại bày tỏ sự trân trọng dành cho người bạn đời khi cô luôn chu toàn mọi thứ, giúp anh yên tâm hơn khi làm nghề.

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